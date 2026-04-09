ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

בגלל מנור סולומון: הרופא של פיורנטינה יפוטר?

הקיצוני הישראלי כבר התאמן עם הסגל לפני המפגש עם ורונה, אך נעדר מהסגל למשחק ומחמיץ את קריסטל פאלאס באירופה ורופא המועדון עלול לאבד את תפקידו

מנור סולומון (IMAGO)
פיורנטינה תפגוש הערב (חמישי, 22:00) את קריסטל פאלאס ברבע גמר הקונפרנס ליג כשהיא עדיין ללא מנור סולומון, שצפי החזרה שלו היה במשחק הליגה האחרון נגד הלאס ורונה, אבל הוא החמיץ את ההתמודדות, כשהוא גם לא נכלל בסגל למפגש נגד הנשרים מאנגליה.

ההיעדרות של הכוכב הישראלי, שנפצע באירופה גנד יגילוניה ביאליסטוק בסוף פברואר, מעלה סימני שאלה רבים, כשבאימון הפתוח שנערך ב-28 במרץ הוא התאמן עם יתר חבריו לקבוצה והשלים אותו במלואו. אך מאז, הוא שוב נעדר מהאימונים, ללא אף הודעה של המועדון.

מי שלקח על עצמו את הנושא וחוקר אותו כרגע לעומק הוא המנהל המקצועי של המועדון, פאביו פראטיצ’י, שבוחן תחת זכוכית מגדלת את התנהלותו של רופא הוויולה דוקטור לוקה פנגו, כשהאחרון עלול לסיים את תפקידו בעקבות חוסר הוודאות והעיכוב בהחלמת שחקנים, כשהבולט שהם הוא כאמור מנור סולומון.

