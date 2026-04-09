בגלל פציעה: סבלנקה פרשה משטוטגרט

המדורגת מספר אחת בעולם, ארינה סבלנקה, ספגה מכה להכנות שלה לעונת החימר. הכוכבת הבלארוסית הודיעה על פרישתה מטורניר ה-WTA 500 היוקרתי בשטוטגרט (גרנד פרי פורשה), שייצא לדרך בשבוע הבא, וזאת בעקבות פציעה. סבלנקה, שרושמת פתיחת עונה חלומית ב-2026 עם מאזן מדהים של 23 ניצחונות מול הפסד בודד ושלושה תארים עד כה, נאלצת לדחות את חזרתה למשטח האדום.

סבלנקה הגיעה לתקופה הזו של העונה בכושר שיא, לאחר שהשלימה את ה"דאבל סאנשיין" היוקרתי עם זכיות רצופות בטורנירי המאסטרס באינדיאן וולס ובמיאמי. עם זאת, העומס הפיזי העצום ככל הנראה נתן את אותותיו. בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה הבלארוסית בת ה-27 את תחושותיה עם עוקביה: "אני עצובה מאוד לומר שלא אוכל לשחק בגרנד פרי פורשה השנה. אני תמיד אוהבת לחזור לשטוטגרט. האווירה, האוהדים והתמיכה שאני מרגישה שם מיוחדים מאוד עבורי. כמובן שקיוויתי מאוד שתהיה לי הזדמנות נוספת להילחם על הפורשה".

ארינה סבאלנקה מחייכת עם הגביע לאחר הניצחון הגדול (רויטרס)

הטניסאית הוסיפה לגבי מצבה הרפואי, מבלי לפרט את סוג הפציעה המדויק: "לרוע המזל, סבלתי מפציעה אחרי מיאמי, ולמרות שניסיתי לעשות הכל כדי להתאושש בזמן, אני לא מוכנה להתחרות. אני באמת מצטערת להחמיץ את הטורניר המדהים הזה. אני מאחלת לכולם שבוע נהדר בשטוטגרט ומקווה לראות את כולכם שוב בקרוב מאוד".

עבור סבלנקה, מדובר בטורניר בו היא מחזיקה בהיסטוריה עשירה אך מתסכלת במיוחד. היא העפילה לגמר בארבע מתוך חמש המהדורות האחרונות של הטורניר, אך הפסידה בכולן. ב-2021 היא נכנעה לאשלי בארטי, ב-2022 וב-2023 הפסידה לאיגה שביונטק, ובגמר של 2025 נכנעה לילנה אוסטפנקו. המשמעות של הפרישה היא שסבלנקה תאבד 325 נקודות דירוג עליהן הייתה צריכה להגן מההעפלה לגמר אשתקד, והיא שוב תפספס את ההזדמנות לזכות ברכב הפורשה 911 קאררה S קבריולט החדש שמוענק באופן מסורתי למנצחת.

הטורניר בשטוטגרט, שמשוחק על חימר באולם, נחשב לאחת התחנות החשובות ביותר בסבב הנשים. המהדורה ה-48 של הטורניר, שחולק סך פרסים כולל של למעלה ממיליון אירו, תצא לדרך ב-13 באפריל. המנצחת תגרוף לכיסה פרס כספי של 161,310 אירו לצד 500 נקודות דירוג, בעוד הפיינליסטית תסתפק בכ-99 אלף אירו.

מי שתתפוס את מקומה של המדורגת ראשונה בהגרלה הראשית המצומצמת (28 שחקניות) היא הפולניה מגדלנה פרש. למרות היעדרה של סבלנקה, הטורניר עדיין מציג רשימת משתתפות נוצצת הכוללת שש מעשר הטניסאיות הבכירות בעולם. אלנה ריבקינה (המדורגת שנייה בעולם) תוביל כעת את ההגרלה, ואליה יצטרפו אלופות גרנד סלאם כמו קוקו גוף ואיגה שביונטק, שיערכו את הופעת הבכורה שלהן העונה על חימר.

בנוסף אליהן, ייקחו חלק בטורניר גם ג'סמין פאוליני, אלינה סביטולינה, והכישרון העולה מירה אנדרייבה. האלופה המכהנת, ילנה אוסטפנקו, תחזור כדי להגן על התואר ועל 500 נקודות הדירוג שלה. הטורניר יציין גם את חזרתה הצפויה לסבב של ברבורה קרייצ'יקובה, שנעדרה מהמגרשים מאז אמצע חודש פברואר.

כעת, המטרה העיקרית של סבלנקה תהיה החלמה מהירה לקראת המשך עונת החימר, שכן הפרישה מותירה אותה בעמדת פיגור מבחינת דקות משחק על המשטח. על פי התכנון הנוכחי, הבלארוסית צפויה לחזור לסבב בטורנירי ה-WTA 1000 הגדולים במדריד, שם זכתה בתואר שלוש פעמים בעבר, ולאחר מכן ברומא. המטרה הגדולה היא כמובן להגיע בכושר שיא לטורניר הגרנד סלאם השני של השנה, הרולאן גארוס, שייפתח בעוד 39 ימים בפריז.