דונארומה: התגובות האלו פגעו בי בצורה קשה

הסערה סביב נבחרת איטליה מסרבת לדעוך, אך הפעם המוקד אינו רק הכישלון המקצועי הצורב על הדשא בבוסניה, אלא שמועות על דרישות כספיות של השחקנים. בימים האחרונים, לאחר ההפסד הכואב בנזניצה שחרץ את גורל האזורי להישאר מחוץ למונדיאל 2026, נפוצו דיווחים לפיהם הסגל האיטלקי בירר בנוגע למענק העפלה בגובה של כ-300 אלף אירו.

על פי השמועות שהכעיסו את הציבור בארץ המגף, השחקנים ביקשו לדעת אם יחולק בונוס כספי בין 28 חברי הסגל במקרה של ניצחון, נוהג מקובל אמנם בהישגים ספורטיביים גדולים, אך כזה שהתפרש כחוסר רגישות נוכח המשבר העמוק של הנבחרת.

שחקני נבחרת איטליה מושפלים (רויטרס)

התגובה הציבורית הקשה לא איחרה לבוא, במיוחד לאור העובדה שאיטליה מתמודדת עם טראומה ספורטיבית של היעדרות ממושכת מהבמות הגדולות. מי שהחליט לשבור שתיקה ולהתייצב מול המצלמות הוא קפטן הנבחרת ושוערה של מנצ'סטר סיטי, ג'אנלואיג'י דונארומה.

“המתנה הגדולה ביותר עבורנו הייתה יכולה להיות הכרטיס למונדיאל”

בראיון נרגש לרשת ‘סקי ספורט’, כשהוא נאבק בדמעותיו, דחה דונארומה בתוקף את ההאשמות. "התגובות האלו פגעו בי בצורה קשה", הודה הקפטן, והדגיש כי מעולם לא הוגשה דרישה כספית מצד השחקנים כתנאי להצלחה או כפרס על העפלה. דונארומה ביקש להבהיר את השתלשלות העניינים והסביר כי מדובר בפרשנות מעוותת של נהלים קבועים.

ג'אנלואיג'י דונארומה לא מאמין (IMAGO)

לדבריו, ההתאחדות היא זו שנוהגת להעניק "מתנה" לשחקנים לאחר העפלה לטורנירים משמעותיים או זכייה בתארים, אך יוזמה כזו מעולם לא הגיעה מצד הסגל. "אף אחד מאיתנו לא ביקש דבר", הצהיר השוער בנחרצות, "המתנה הגדולה ביותר עבורנו הייתה יכולה להיות הכרטיס למונדיאל. הכאב על הכישלון גדול מספיק, ולא ביקשנו שום פרס כספי על חובה לאומית שכל כך רצינו לממש".