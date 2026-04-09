יום חמישי, 09.04.2026 שעה 23:10
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'אן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה-הרצגובינה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

דונארומה: התגובות האלו פגעו בי בצורה קשה

השוער התראיין בדמעות והתייחס לשמועות על כך ששחקני איטליה דרשו מענקי העפלה למונדיאל לפני בוסניה: "לא ביקשנו דבר, הכאב על הכישלון גדול מספיק"

דונארומה יורד עם ראש מושפל (רויטרס)
הסערה סביב נבחרת איטליה מסרבת לדעוך, אך הפעם המוקד אינו רק הכישלון המקצועי הצורב על הדשא בבוסניה, אלא שמועות על דרישות כספיות של השחקנים. בימים האחרונים, לאחר ההפסד הכואב בנזניצה שחרץ את גורל האזורי להישאר מחוץ למונדיאל 2026, נפוצו דיווחים לפיהם הסגל האיטלקי בירר בנוגע למענק העפלה בגובה של כ-300 אלף אירו.

על פי השמועות שהכעיסו את הציבור בארץ המגף, השחקנים ביקשו לדעת אם יחולק בונוס כספי בין 28 חברי הסגל במקרה של ניצחון, נוהג מקובל אמנם בהישגים ספורטיביים גדולים, אך כזה שהתפרש כחוסר רגישות נוכח המשבר העמוק של הנבחרת.

התגובה הציבורית הקשה לא איחרה לבוא, במיוחד לאור העובדה שאיטליה מתמודדת עם טראומה ספורטיבית של היעדרות ממושכת מהבמות הגדולות. מי שהחליט לשבור שתיקה ולהתייצב מול המצלמות הוא קפטן הנבחרת ושוערה של מנצ'סטר סיטי, ג'אנלואיג'י דונארומה.

“המתנה הגדולה ביותר עבורנו הייתה יכולה להיות הכרטיס למונדיאל”

בראיון נרגש לרשת ‘סקי ספורט’, כשהוא נאבק בדמעותיו, דחה דונארומה בתוקף את ההאשמות. "התגובות האלו פגעו בי בצורה קשה", הודה הקפטן, והדגיש כי מעולם לא הוגשה דרישה כספית מצד השחקנים כתנאי להצלחה או כפרס על העפלה. דונארומה ביקש להבהיר את השתלשלות העניינים והסביר כי מדובר בפרשנות מעוותת של נהלים קבועים.

לדבריו, ההתאחדות היא זו שנוהגת להעניק "מתנה" לשחקנים לאחר העפלה לטורנירים משמעותיים או זכייה בתארים, אך יוזמה כזו מעולם לא הגיעה מצד הסגל. "אף אחד מאיתנו לא ביקש דבר", הצהיר השוער בנחרצות, "המתנה הגדולה ביותר עבורנו הייתה יכולה להיות הכרטיס למונדיאל. הכאב על הכישלון גדול מספיק, ולא ביקשנו שום פרס כספי על חובה לאומית שכל כך רצינו לממש".

