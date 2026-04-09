7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

בדרך לעזיבה? ימיו האפלים של דני קרבחאל

לאחר שחזר מפציעה, המגן לא הצליח להשתלב ברוטציה של ארבלואה, ואפילו התעמת איתו ישירות, לאחר מכן גם תיקל בחריפות שחקן נוער. יסיים את דרכו בקיץ?

דני קרבחאל (IMAGO)
ימים לא פשוטים עוברים על דני קרבחאל בריאל מדריד. המגן הוותיק, שהיה אחד הסמלים הגדולים של המועדון, מוצא את עצמו לאחרונה בירידה חדה במעמדו, עם דקות משחק מועטות, מתיחות עם המאמן אלברו ארבלואה ואפילו תקרית חריגה באימון.

למרות הופעה טובה בדרבי מול אתלטיקו מדריד ב-22 במרץ, שם זכה לתשואות מהקהל, קרבחאל לא הצליח לייצר המשכיות. מאז הפגרה לא שותף כלל מול מיורקה ובאיירן מינכן, וייתכן שיקבל הזדמנות מול ג’ירונה.

ברקע, התחושה היא שמדובר בתקופה האחרונה שלו במועדון, כאשר חוזהו מסתיים בקיץ ולא נראה שיחודש. במקביל, פציעות קשות בשנים האחרונות והתחרות על העמדה, כולל עלייתו של טרנט, דחקו אותו הצידה והוא הפסיק להיות שחקן שלא נוגעים בו. המצב הוביל לתסכול גדול אצל הקפטן. לפי הדיווח, הוא לא מקבל את הביקורת על יכולתו ולא מבין מדוע לא קיבל יותר הזדמנויות לחזור לכושר, חזרתו מהפציעה בינואר “לא הייתה כפי שציפה”.

אלברו ארבלואה, קרבחאל התעמת איתו ישירות (רויטרס)

העימות עם ארבלואה והתקרית החריגה באימון

המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שלא שותף כלל מול ראיו וייקאנו, ובהמשך כאשר ארבלואה העדיף לפתוח עם שחקן צעיר על פניו. האירועים הובילו לעימות ישיר בין השניים, במטרה ליישר את ההדורים ולהבהיר את המצב. בנוסף, דווח על תקרית חריגה באימון, כאשר קרבחאל גלש בצורה קשה לעבר שחקן קסטיליה וגרם לו לפציעה בברך. במועדון סיפרו: “זו הייתה כניסה מאוד מכוערת”.

רגע של אור הגיע לפני הדרבי, כאשר טרנט איחר לאימון ואיבד את מקומו בהרכב. קרבחאל פתח, הציג יכולת טובה וזכה לתשואות, ואף התחבק עם ארבלואה, מה שסימן רגיעה זמנית. אלא שמאז, המגן שוב חזר לספסל. המבט האבוד שלו לאחר ההפסד במיורקה המחיש את מצבו, כשברקע גם נבחרת ספרד והמונדיאל מתרחקים ממנו.

