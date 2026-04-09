בדרך לעזיבה? ימיו האפלים של דני קרבחאל

ימים לא פשוטים עוברים על דני קרבחאל בריאל מדריד. המגן הוותיק, שהיה אחד הסמלים הגדולים של המועדון, מוצא את עצמו לאחרונה בירידה חדה במעמדו, עם דקות משחק מועטות, מתיחות עם המאמן אלברו ארבלואה ואפילו תקרית חריגה באימון.

למרות הופעה טובה בדרבי מול אתלטיקו מדריד ב-22 במרץ, שם זכה לתשואות מהקהל, קרבחאל לא הצליח לייצר המשכיות. מאז הפגרה לא שותף כלל מול מיורקה ובאיירן מינכן, וייתכן שיקבל הזדמנות מול ג’ירונה.

ברקע, התחושה היא שמדובר בתקופה האחרונה שלו במועדון, כאשר חוזהו מסתיים בקיץ ולא נראה שיחודש. במקביל, פציעות קשות בשנים האחרונות והתחרות על העמדה, כולל עלייתו של טרנט, דחקו אותו הצידה והוא הפסיק להיות שחקן שלא נוגעים בו. המצב הוביל לתסכול גדול אצל הקפטן. לפי הדיווח, הוא לא מקבל את הביקורת על יכולתו ולא מבין מדוע לא קיבל יותר הזדמנויות לחזור לכושר, חזרתו מהפציעה בינואר “לא הייתה כפי שציפה”.

אלברו ארבלואה, קרבחאל התעמת איתו ישירות (רויטרס)

העימות עם ארבלואה והתקרית החריגה באימון

המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שלא שותף כלל מול ראיו וייקאנו, ובהמשך כאשר ארבלואה העדיף לפתוח עם שחקן צעיר על פניו. האירועים הובילו לעימות ישיר בין השניים, במטרה ליישר את ההדורים ולהבהיר את המצב. בנוסף, דווח על תקרית חריגה באימון, כאשר קרבחאל גלש בצורה קשה לעבר שחקן קסטיליה וגרם לו לפציעה בברך. במועדון סיפרו: “זו הייתה כניסה מאוד מכוערת”.

רגע של אור הגיע לפני הדרבי, כאשר טרנט איחר לאימון ואיבד את מקומו בהרכב. קרבחאל פתח, הציג יכולת טובה וזכה לתשואות, ואף התחבק עם ארבלואה, מה שסימן רגיעה זמנית. אלא שמאז, המגן שוב חזר לספסל. המבט האבוד שלו לאחר ההפסד במיורקה המחיש את מצבו, כשברקע גם נבחרת ספרד והמונדיאל מתרחקים ממנו.