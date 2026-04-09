בגרמניה מדווחים: ליברפול סימנה יורש לסלאח

ליברפול מתחילה לחשב מסלול מחדש לקראת העידן שאחרי מוחמד סלאח, ונראה כי המועדון מאמץ אסטרטגיה כלכלית זהירה יותר בשל חוסר הוודאות המקצועית. על פי דיווח ב"בילד" הגרמני, המייטי רדס סימנו את בזומאנה טורה, הקיצוני המבטיח של הופנהיים, כחלופה ריאלית וזולה משמעותית למטרה המקורית שלהם.

בעוד ששמו של יאן דיומנדה מרד בול לייפציג סומן כיורש המיועד לסלאח, תג המחיר המפלצתי שלו, המוערך בכ-100 מיליון אירו, הפך למכשול משמעותי עבור הנהלת המועדון, שמחפשת פתרונות זולים יותר בשוק ההעברות הקרוב.השינוי בסדרי העדיפויות נובע משילוב של הוצאות עתק בחלונות הקודמים לצד חשש ממשי מאובדן הכנסות משמעותי בעונה הבאה.

יאן דיומנדה חוגג (IMAGO)

ליברפול, שזכתה באליפות תחת ארנה סלוט בעונה שעברה, מוצאת את עצמה כעת במאבק צמוד ומורט עצבים על הכרטיס לליגת האלופות. אי הבטחת המקום במפעל היוקרתי לא רק פוגעת בכוח המשיכה של המועדון עבור כוכבים בקנה מידה עולמי, אלא גם יוצרת בור תקציבי שמרתיע את הדירקטוריון מהתחייבות לעסקאות של תשע ספרות, זאת למרות החיסכון הצפוי בשכר עם עזיבתו האפשרית של סלאח.

טורה עשוי להיות הפתרון

הלחץ הפיננסי התגבר בעקבות התוצאות האחרונות בזירה האירופית, שם ליברפול עומדת בפני הדחה כמעט ודאית מליגת האלופות לאחר הפסד 2-0 לפ.ס.ז’ במשחק הראשון של רבע הגמר. כישלון בהעפלה לחצי הגמר משמעותו אובדן הכנסות מיידי של כ-35 מיליון ליש"ט, סכום הכולל מענקי הצלחה וזכויות שידור שהיו יכולים לנפח את תקציב הרכש.

שחקני ליברפול לא שמחים (רויטרס)

כאן נכנס לתמונה בזומאנה טורה בן ה-20, שהפך לאחת התגליות המרעננות בבונדסליגה העונה. עם שני שערים ושמונה בישולים במדי הופנהיים, הקיצוני מחוף השנהב מציג מהירות מסחררת ויכולת פריצה שמזכירות את הפרופיל של דיומנדה, אך במחיר נגיש בהרבה המוערך בכ-35 מיליון אירו. המעבר האפשרי לטורה מסמן את הניסיון של ליברפול לאזן בין הצורך ברענון השורה ההתקפית לבין ניהול סיכונים אחראי, בתקופה שבה המועדון נאבק לשמור על מעמדו בצמרת הכדורגל האנגלי והאירופי.