ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

בגרמניה מדווחים: ליברפול סימנה יורש לסלאח

ב"בילד" נטען כי יאן דיומנדה מלייפציג סומן כמחליפו של המצרי, אך תג מחיר בגובה 100 מיליון אירו עלול להרתיע. גם שמו של בזומאנה טורה נלקח בחשבון

יאן דיומנדה ובזומאנה טורה
ליברפול מתחילה לחשב מסלול מחדש לקראת העידן שאחרי מוחמד סלאח, ונראה כי המועדון מאמץ אסטרטגיה כלכלית זהירה יותר בשל חוסר הוודאות המקצועית. על פי דיווח ב"בילד" הגרמני, המייטי רדס סימנו את בזומאנה טורה, הקיצוני המבטיח של הופנהיים, כחלופה ריאלית וזולה משמעותית למטרה המקורית שלהם.

בעוד ששמו של יאן דיומנדה מרד בול לייפציג סומן כיורש המיועד לסלאח, תג המחיר המפלצתי שלו, המוערך בכ-100 מיליון אירו, הפך למכשול משמעותי עבור הנהלת המועדון, שמחפשת פתרונות זולים יותר בשוק ההעברות הקרוב.השינוי בסדרי העדיפויות נובע משילוב של הוצאות עתק בחלונות הקודמים לצד חשש ממשי מאובדן הכנסות משמעותי בעונה הבאה.

ליברפול, שזכתה באליפות תחת ארנה סלוט בעונה שעברה, מוצאת את עצמה כעת במאבק צמוד ומורט עצבים על הכרטיס לליגת האלופות. אי הבטחת המקום במפעל היוקרתי לא רק פוגעת בכוח המשיכה של המועדון עבור כוכבים בקנה מידה עולמי, אלא גם יוצרת בור תקציבי שמרתיע את הדירקטוריון מהתחייבות לעסקאות של תשע ספרות, זאת למרות החיסכון הצפוי בשכר עם עזיבתו האפשרית של סלאח.

טורה עשוי להיות הפתרון

הלחץ הפיננסי התגבר בעקבות התוצאות האחרונות בזירה האירופית, שם ליברפול עומדת בפני הדחה כמעט ודאית מליגת האלופות לאחר הפסד 2-0 לפ.ס.ז’ במשחק הראשון של רבע הגמר. כישלון בהעפלה לחצי הגמר משמעותו אובדן הכנסות מיידי של כ-35 מיליון ליש"ט, סכום הכולל מענקי הצלחה וזכויות שידור שהיו יכולים לנפח את תקציב הרכש.

שחקני ליברפול לא שמחים (רויטרס)שחקני ליברפול לא שמחים (רויטרס)

כאן נכנס לתמונה בזומאנה טורה בן ה-20, שהפך לאחת התגליות המרעננות בבונדסליגה העונה. עם שני שערים ושמונה בישולים במדי הופנהיים, הקיצוני מחוף השנהב מציג מהירות מסחררת ויכולת פריצה שמזכירות את הפרופיל של דיומנדה, אך במחיר נגיש בהרבה המוערך בכ-35 מיליון אירו. המעבר האפשרי לטורה מסמן את הניסיון של ליברפול לאזן בין הצורך ברענון השורה ההתקפית לבין ניהול סיכונים אחראי, בתקופה שבה המועדון נאבק לשמור על מעמדו בצמרת הכדורגל האנגלי והאירופי.

