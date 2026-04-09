"לא מבין איך כניסה כזו על אמבפה היא לא אדום"

סערת שיפוט גם בצד הלבן של ספרד? מאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, דיבר לקראת המשחק מול ג’ירונה והתייחס להכנות של קבוצתו, אך שוב סיפק כותרות בעיקר סביב נושא השיפוט.

המאמן תחילה דיבר על מצבה של הקבוצה בליגה: “אנחנו עם רצון להתחרות שוב ולקחת את שלוש הנקודות”, והבהיר כי מבחינתו אין מקום להקלות: “מחר אני רוצה לעלות כדי לנצח, אני לא חושב על רוטציות, אנחנו לא בשביל ניסויים... רוצים להגיע מוכנים”.

ארבלואה התייחס גם ללחץ על השחקנים, כולל הציפייה מכוכביו: “חשוב שהם ירצו להיות עצמם כל יום, המוטיבציה צריכה להיות לתת את המקסימום”. לגבי ויניסיוס, שספג שריקות בוז, אמר: “זה חלק מהדרישות של הקהל, זה נורמלי, אם יצרנו מצבים זה גם בזכות הדחיפה של הברנבאו”.

אוהדי ריאל מדריד אחרי השער של אמבפה (רויטרס)

“אתם יודעים מה אני חושב על השיפוט, לא אשנה את דעתי”

בנוגע לשיפוט, המאמן לא שינה קו: “אתם כבר יודעים מה אני חושב על מה שקורה כבר שנים, ואני לא הולך לשנות את דעתי. קשה להבין איך כניסה כזו על אמבפה לא הייתה אדום”, והוסיף על ה-VAR: “שבוע אחד מתערב, שבוע אחר לא, יש הרבה ספקות, אנחנו עדיין מחכים להסבר, אך אני מנסה להתמקד בעבודה שלי כמאמן”.

מבחינת הסגל, אישר כי ג’וד בלינגהאם ואדר מיליטאו יפתחו, וגם אדוארדו קמאבינגה: “הוא היה ויהיה חשוב מאוד למועדון”. על מיליטאו החמיא במיוחד: “כנראה הבלם הטוב בעולם”. לסיום התייחס למאבק האליפות ואמר: “אנחנו יודעים שכל משחק קריטי ויש פחות מקום לטעויות. נמשיך להילחם עד הסוף”.