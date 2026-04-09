יום חמישי, 09.04.2026 שעה 18:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"לא מבין איך כניסה כזו על אמבפה היא לא אדום"

מאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, התייחס לתיקול החריף שספג הצרפתי ותקף את ה-VAR: "שבוע מתערב, שבוע לא". וגם: מי יפתח בהרכב מול ג'ירונה מחר?

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

סערת שיפוט גם בצד הלבן של ספרד? מאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, דיבר לקראת המשחק מול ג’ירונה והתייחס להכנות של קבוצתו, אך שוב סיפק כותרות בעיקר סביב נושא השיפוט.

המאמן תחילה דיבר על מצבה של הקבוצה בליגה: “אנחנו עם רצון להתחרות שוב ולקחת את שלוש הנקודות”, והבהיר כי מבחינתו אין מקום להקלות: “מחר אני רוצה לעלות כדי לנצח, אני לא חושב על רוטציות, אנחנו לא בשביל ניסויים... רוצים להגיע מוכנים”.

ארבלואה התייחס גם ללחץ על השחקנים, כולל הציפייה מכוכביו: “חשוב שהם ירצו להיות עצמם כל יום, המוטיבציה צריכה להיות לתת את המקסימום”. לגבי ויניסיוס, שספג שריקות בוז, אמר: “זה חלק מהדרישות של הקהל, זה נורמלי, אם יצרנו מצבים זה גם בזכות הדחיפה של הברנבאו”.

אוהדי ריאל מדריד אחרי השער של אמבפה (רויטרס)אוהדי ריאל מדריד אחרי השער של אמבפה (רויטרס)

“אתם יודעים מה אני חושב על השיפוט, לא אשנה את דעתי”

בנוגע לשיפוט, המאמן לא שינה קו: “אתם כבר יודעים מה אני חושב על מה שקורה כבר שנים, ואני לא הולך לשנות את דעתי. קשה להבין איך כניסה כזו על אמבפה לא הייתה אדום”, והוסיף על ה-VAR: “שבוע אחד מתערב, שבוע אחר לא, יש הרבה ספקות, אנחנו עדיין מחכים להסבר, אך אני מנסה להתמקד בעבודה שלי כמאמן”.

מבחינת הסגל, אישר כי ג’וד בלינגהאם ואדר מיליטאו יפתחו, וגם אדוארדו קמאבינגה: “הוא היה ויהיה חשוב מאוד למועדון”. על מיליטאו החמיא במיוחד: “כנראה הבלם הטוב בעולם”. לסיום התייחס למאבק האליפות ואמר: “אנחנו יודעים שכל משחק קריטי ויש פחות מקום לטעויות. נמשיך להילחם עד הסוף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */