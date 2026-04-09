אחרי שרקד בברנבאו: ריאל רוצה את אוליסה בקיץ

ריאל מדריד ממשיכה לתכנן את עתידה לקראת חלון ההעברות הקרוב, ונראה כי יש שם אחד ומסקרן במיוחד שבראש רשימת המטרות: מייקל אוליסה. הקיצוני הצרפתי של באיירן מינכן סיפק הופעה יוצאת דופן בניצחון 1:2 על הבלאנקוס במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, והותיר רושם אדיר על ראשי המועדון הספרדי.

אוליסה בן ה-24 נמצא בעונת שיא מבחינתו תחת הדרכתו של המאמן וינסנט קומפאני, עם נתונים מרשימים של 16 שערים ו-24 בישולים בכל המסגרות. במשחק בסנטיאגו ברנבאו הוא היה מהבולטים על כר הדשא, ואף בישל את שערו של הארי קיין, תוך שהוא מתעלה על שמות גדולים כמו ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

דיווח: ריאל תציע כ-165 מיליון אירו על אוליסה

על פי הדיווח של העיתונאי כריסטיאן פאלק, נשיא ריאל מדריד, פלורנטינו פרס, מעוניין לקדם מהלך לצירופו של השחקן כבר בקיץ הקרוב. במועדון שוקלים להגיש הצעה שנעה בין 160 ל-165 מיליון אירו, סכום שממחיש עד כמה מעריכים את יכולותיו של הצרפתי.

מייקל אוליסה וקיליאן אמבפה (IMAGO)

עם זאת, העסקה רחוקה מלהיות פשוטה. לבאיירן מינכן אין כל כוונה להיפרד מאוליסה בקלות, במיוחד כאשר אין סעיף שחרור בחוזהו והוא נחשב לאחד מעמודי התווך של הקבוצה. גם ליברפול הוזכרה כמועמדת לצרפו, אך נכון לעכשיו נראה כי הבווארים מחזיקים בכל הקלפים.

הקיץ הקרוב צפוי להיות מעניין במיוחד בגזרת אוליסה, כאשר השאלה המרכזית היא האם ריאל מדריד תצליח לשבור את ההתנגדות הגרמנית ולהנחית את אחד הכוכבים הלוהטים של אירופה בבירת ספרד.