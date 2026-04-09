בן שבת, אוואטרה ובילו ישובו להרכב מכבי נתניה

במכבי נתניה המשיכו הבוקר (חמישי) את ההכנות לקראת המשחק החשוב ביום שבת, שיקבע האם הקבוצה תעפיל לפלייאוף העליון. נתניה, כאמור, חייבת שלוש נקודות מול הפועל חיפה ותקווה להפסד של הפועל פ"ת להפועל ת"א.

על פי המסתמן, רוני לוי צפוי לבצע שלושה שינויים מההרכב שניצח את מ.ס אשדוד בתחילת השבוע: בחלק האחורי איתי בן שבת, שנכנס כמחליף והציג יכולת טובה, ימלא את מקומו של דניס קוליקוב, כאשר גם עזיז אוואטרה יפתח במקומו של ג'וניור דיומנדה.

בחלק הקדמי עוז בילו, מלך שערי הקבוצה, יחזור ל-11, כאשר למעשה המאמן רוני לוי, שיפגוש את האקסית בפעם הראשונה מאז עזב אותה בקיץ, צפוי לעלות כמעט עם אותם 11 שהביאו את השינוי באשדוד, לאחר פיגור של 2:0. ויליאן סיפריאן אמור לרדת לספסל, אך לוי עדיין מתלבט.

בקבוצה מקווים לאישור 5000 אוהדים

"הפועל חיפה התחזקה ולא צריך להקל בה ראש גם אם הפסידה למכבי תל אביב. אני מצפה מכם לבוא מהרגע הראשון באותה נחישות ומחויבות שהצגתם מרגע תחילת המהפך מול אשדוד. שנתחיל לשחק מהדקה הראשונה", אמר רוני לוי לשחקנים.

לרשות המאמן צפוי לעמוד סגל כמעט מלא לראשונה מזה זמן רב, מלבד השוער הפצוע עומר ניראון, כאשר יובל שדה חזר לכשירות מלאה ועשוי לחזור לסגל. פדריניו, שנכנס מצוין למשחק מול מ.ס אשדוד ובישל את שער הניצחון, ספג מכה באחד מהאימונים השבוע ולא התאמן הבוקר, אך במועדון מאמינים שיהיה כשיר.

בנתניה ערוכים וממתינים להנחיות פיקוד העורף בנוגע לאישור קהל של 5000 אוהדים במשחק בשבת. לנתניה 3500 מנויים, מה שלא אמור להשאיר אוהדים בחוץ כאשר 1500 הכרטיסים הנוספים יתחלקו בחלוקה של 1000 לרכישה עבור הקבוצה הביתית ועוד בין 400-500 לאוהדי האורחת.

הודעת המועדון בנושא הקהל

"אוהדות ואוהדים יקרים, לקראת משחק הבית מול הפועל חיפה, שיתקיים ביום שבת בשעה 20:00 באצטדיון מרים, ברצוננו לעדכן בנושא הכניסה לאצטדיון. נכון לרגע זה אושרה תפוסה של 1,000 איש בלבד למתחם. מכסה זו מחושבת על פי סך כל הנוכחים באצטדיון, כולל שחקנים, אנשי צוות, אבטחה ותפעול, כך שמספר המקומות שנותרו לקהל מצומצם ביותר", נכתב בהודעת הקבוצה.

"כבר אתמול פנה מנכ"ל המועדון למנהלת בבקשה להסיר מגבלת קהל ואף נעשתה פניה למשטרת נתניה ולפיקוד העורף כדי להסיר את המגבלות, אך לצערנו הנושא לא נמצא בשליטתנו. בשל המגבלה הנוכחית, כרגע התפוסה המתאפשרת היא מינימלית. בהתאם להחלטה הסופית שתתקבל, המועדון יקיים הגרלה בין בעלי המנויים.

“מי שיעלה בגורל יקבל כרטיס למשחק ישירות לכתובת המייל. אנו מקווים שיתאפשר להגדיל את כמות הצופים בקרוב, ונעדכן אתכם מיד בכל שינוי בהנחיות ובכלל בנוהל לביצוע ההגרלה ומיקום ישיבת הקהל על מנת שלא לפצל את הגוש המעודד", הוסיפו.