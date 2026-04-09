יום חמישי, 09.04.2026 שעה 21:23
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

אליאס, איסט וגנאח בהרכב ב"ש לחצי הגמר

ונטורה וקאנגווה ישלימו את שלישיית הקישור, סטויאנוב בהתקפה של הדרומיים מול בני יהודה, ויטור בהגנה של קוז'וק. מנגד, רטנר ודרור בהתקפת הזהובים

|
קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
כמה חיכינו לזה. זה נדחה ונדחה, אבל סוף סוף חצי גמר גביע המדינה הראשון כאן, כשהפועל באר שבע תפגוש בבלומפילד את בני יהודה למשחק ענק על הכרטיס לגמר. מי תהיה זו שתצליח במשימה, החבורה החזקה מליגת העל או ההפתעה מהלאומית?

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, רועי לוי, ג’יבריל דיופ, מיגל ויטור, מתן בלטקסה, לוקאס ונטורה, שי אליאס, קינגס קאנגווה, יוני סטויאנוב, ג’בון איסט ואמיר גנאח.

הרכב בני יהודה: תומר ליטבינוב, יובל פיבן, נהוראי אוזנה, מתן לוי, סתיו ישראלי, ארד בר, רז נחמיאס, גולן בני, שגיא דרור, ויקטור סטינה ואדר רטנר.

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק אחרי שחזרה לשחק לאחר מעל לחודש ללא פעילות רשמית, אך היא לא עשתה זאת כמו שרצתה, כשסיימה בתיקו 1:1 מאכזב בבית מול הפועל פתח תקווה ובעצם ספרה משחק שני ללא ניצחון. היום היא יודעת שאין לה הזדמנות שנייה לתקן.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהליגה הלאומית פתחה את העונה בצורה גרועה מאוד, אך הצליחה להשכיח זאת לגמרי בחודשים האחרונים והיא נמצאת בתקופה נהדרת. מעבר לכך, כולם זוכרים איך היא הדיחה בצורה סנסציונית ברבע הגמר את בית”ר ירושלים בטדי.

הקבוצות למעשה לא נפגשו כבר חמש שנים, כשהפעם האחרונה שזה קרה הייתה אי שם בעונת 2020/21, אז הפועל ב”ש הייתה זאת שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:2. הפעם האחרונה שבני יהודה ניצחה את הדרומיים הייתה ב-2019 עם 1:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
