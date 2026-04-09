הזרים יחזרו מחר בטיסה של המנהלת, מי יגיע?

הטיסה שמנהלת הליגה העמידה כדי להחזיר לישראל את השחקנים הזרים מארצות הברית תנחת בנתב"ג מחר (שישי), באזור השעה עשר בבוקר. לא כל שחקני הליגה עלו על הטיסה, אך מספר לא מבוטל של שחקנים כן יחזרו לישראל בעזרתה, כשחלק מהם יגיעו בטיסות אחרות או שהם כבר נמצאים בארץ.

הרשימה המלאה

הפועל גליל עליון - ווסלי קרדט וג'סטין ג'יימס נמצאים בישראל. טוני דגלאס וסיריל לנג'וויין מגיעים בטיסה נפרדת מאתונה.

הפועל העמק - קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ניק אונגנדה והרכש החדש מקס ברוקס. הקבוצה מנסה עדיין לשכנע את אלייז'ה צ'יילדס להגיע. ארון ווילר לא מגיע.

אליצור נתניה - אוטיס פרייז'ר וקמרון אוליבר. שאק ביוקנן וניקו קרבאצ'ו שוחררו. מוריס קמפ חתם, אך יגיע בנפרד.

בני הרצליה - דשון פרנסיס כבר בארץ ואליו יצטרפו בטיסה ג'ורדון ורנאדו ודי ג'יי ברנס.

מכבי רעננה - ג'ו רגלנד כבר בישראל. טייריס רדפורד, לנארד פרימן וגם המתאזרח ווילי וורקמן בטיסה שתנחת מחר. דיילן קונץ שוחרר מהקבוצה.

מכבי רמת גן - כרגע אף אחד לא מגיע.

מכבי ראשון לציון - אמין סטיבנס נשאר כאן בארץ מלכתחילה. די ג'יי ברנס, נייג'ל פירסון ומרכוס וויליאמס מגיעים בטיסה.

עירוני נס ציונה - ברייס בראון, דסי רודריגז, אייזיאה ווייטהד, יורי קולינס וג'קסון רואו.

הפועל באר שבע/דימונה - קודי דמפס בישראל. ג'ק אוניל מגיע בטיסה. יתר הזרים כרגע לא חוזרים. הקבוצה מחפשת מחליפים.