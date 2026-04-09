יום חמישי, 09.04.2026 שעה 16:55
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

דוד המלך: רועי דוד זכה ב-Winner המחזור

הקשר של הפועל פ"ת, שכבש את שער השוויון מול ב"ש, סיים בפסגה. לויזוס לויזו מהפועל ת"א שני, עידו שחר ממכבי ת"א שלישי ובאסם זערורה מנתניה רביעי

רועי דוד ווינר המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
רועי דוד ווינר המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

לאחר שהכדורגל הישראלי סוף סוף חזר לפעילות, המחזור ה-25 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. לפני שממשיכים למחזור הבא, אתם הצבעתם ובחרתם את Winner המחזור, ובתום מאבק צמוד הזוכה הוא רועי דוד מהפועל פתח תקווה.

הזוכה הגדול, שהוא גם אחד המועמדים הגדולים לפריצת העונה, שוב הוסיף לעצמו הרבה קרדיט בתחרות הזו. דוד רשם עוד משחק נהדר בעונה הנפלאה שלו במדי הפועל פתח תקווה, כשהוא אף עזר לה להשיג 1:1 מרשים בטרנר נגד המוליכה והנקודה הגיעה בזכות שער ענק שלו בדקה ה-52, שער שעזר לו לגרוף את התואר במחזור ה-25.

שחקנה של הפועל תל אביב, לויזוס לויזו, הגיע אל המקום השני לאחר התצוגה הנפלאה נגד מכבי חיפה. עידו שחר ממכבי תל אביב סיים במקום השלישי לאחר המשחק הנהדר מול הפועל חיפה. במקום הרביעי ניצב באסם זערורה ממכבי נתניה, שגברה על אשדוד בתום דרמה, ובמקום החמישי ניצב ליאור גליקליך מבני ריינה, ששמר על שער נקי מול הפועל ירושלים בקרב התחתית.

