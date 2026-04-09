דוד המלך: רועי דוד זכה ב-Winner המחזור

לאחר שהכדורגל הישראלי סוף סוף חזר לפעילות, המחזור ה-25 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. לפני שממשיכים למחזור הבא, אתם הצבעתם ובחרתם את Winner המחזור, ובתום מאבק צמוד הזוכה הוא רועי דוד מהפועל פתח תקווה.

הזוכה הגדול, שהוא גם אחד המועמדים הגדולים לפריצת העונה, שוב הוסיף לעצמו הרבה קרדיט בתחרות הזו. דוד רשם עוד משחק נהדר בעונה הנפלאה שלו במדי הפועל פתח תקווה, כשהוא אף עזר לה להשיג 1:1 מרשים בטרנר נגד המוליכה והנקודה הגיעה בזכות שער ענק שלו בדקה ה-52, שער שעזר לו לגרוף את התואר במחזור ה-25.

שחקנה של הפועל תל אביב, לויזוס לויזו, הגיע אל המקום השני לאחר התצוגה הנפלאה נגד מכבי חיפה. עידו שחר ממכבי תל אביב סיים במקום השלישי לאחר המשחק הנהדר מול הפועל חיפה. במקום הרביעי ניצב באסם זערורה ממכבי נתניה, שגברה על אשדוד בתום דרמה, ובמקום החמישי ניצב ליאור גליקליך מבני ריינה, ששמר על שער נקי מול הפועל ירושלים בקרב התחתית.