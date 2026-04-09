"אם בסוף זה יגיע לעימות - כל הצדדים יפסידו"

יניב לוי התייחס בראיון לאתר ONE למאמצי התיווך בין מנכ״ל מנהלת הליגה בכדורסל דייויד בסן לבין יו״ר ארגון השחקנים ניר אלון, על רקע המתיחות סביב מעמד השחקן הישראלי והאפשרות להשבתת הליגה. לוי מדגיש את חשיבות ההידברות, האחריות והצורך להגיע לפתרונות במהירות, במיוחד בתקופה רגישה שבה מדינת ישראל מתאוששת לאחר לחימה.

הראיון קרה על רקע המשא ומתן בין כל הצדדים, וכאשר יניב לוי נפגש רק הבוקר (חמישי) לפגישה של ארבע שעות עם ניר אלון ודייויד בסן, כל זאת כשבוע וקצת לפני חזרת הכדורסל הישראלי, שצפויה לשוב לפעילות אם לא יהיו תקלות ב-18 באפריל.

מה מצב המשא ומתן כרגע בין הצדדים?

“אני חושב שהמצב מורכב יותר מהעבר. יש כאן קבוצה של שחקנים מצוינים, אבל עם פחות ניסיון במשא ומתן. בניגוד למקרים קודמים, לוקח זמן עד שמבינים שצריך לשבת יחד עד שמגיעים לפתרון”.

בעבר הצלחת לגשר במהירות בין עמוס פרישמן לבין ארי שטינברג, למה זה לא קורה עכשיו?

“שם היו אנשים מנוסים יותר, שהבינו שאפשר לשבת בחדר עד שיוצא ‘עשן לב’. אני מאמין שגם כאן השחקנים יגיעו להבנה הזו ויפעלו בהתאם”.

מה המסר שלך לשחקנים ולמנהלת?

“לשבת ולדבר בתום לב. לא לחפש כותרות או עימותים מיותרים. הכל ניתן לפתרון אם יש סבלנות ורצון טוב. אני קורא לכולם להתחיל כבר מהשבוע הבא בסדרת פגישות”.

“אנחנו בתקופה רגישה”

עד כמה אתה מעורב בתהליך?

“הכדורסל הישראלי הוא משימת חיים עבורי. אני מוכן להוביל תהליכים גדולים ולעזור בכל דרך. אם לאחר סדרת פגישות לא יגיעו להבנות, אהיה מוכן גם לסייע לשחקנים להיאבק על זכויותיהם”.

עד כמה המצב במדינה משפיע על הסיטואציה?

“אנחנו בתקופה רגישה, אחרי כ-40 יום של לחימה. ספורט הוא תרבות, פנאי ובידור, ואנשים זקוקים לזה. לכן יש חשיבות גדולה לאחריות ולבגרות מצד כל הגורמים”.

האם יש גם מחויבות להסכמים קיימים?

“בהחלט. יש הסכם לעונת המשחקים הנוכחית, וחובה לכבד אותו. במקביל, אפשר וצריך לדון על שינויים לעונות הבאות”.

עד כמה האמוציות משחקות תפקיד?

“יש הרבה אמוציות, וזה טבעי. אבל אני מאמין שאפשר לפתור הכל. המפתח הוא לבנות מחדש את האמון בין הצדדים”.

“עדיף להשקיע בהידברות ולהגיע לפתרון”

מה החשיבות של פיתוח השחקן הישראלי?

“זו נקודה קריטית. ילדים מתחילים לשחק מגיל צעיר ומשקיעים שנים רבות. מגיע להם להתפתח, לשחק ולהתפרנס. אנחנו חייבים לחשוב על העתיד שלהם”.

האם הליגה תיפתח כמתוכנן?

“אני אופטימי ומקווה שכן. עד הדקה ה-90 אנחנו לא מרימים ידיים. חשוב שהמשחקים יחזרו, לטובת הענף, השחקנים והחברה כולה”.

מה יקרה אם לא יגיעו להסכמות?

“בסופו של דבר, אם זה יגיע לעימות, כל הצדדים יפסידו. לכן עדיף להשקיע בהידברות ולהגיע לפתרון מוסכם”.