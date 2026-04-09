יום חמישי, 09.04.2026 שעה 17:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

בעלי הפועל ת"א גילי רענן ידליק משואה בעצמאות

כבוד גדול: אחד הבעלים של המועדון האדום יקבל את הכבוד להדליק משואה בהר הרצל ביום העצמאות: "גילי רענן הוא מהדמויות הבולטות בדור היזמים החדש"

עופר ינאי וגילי רענן (ראובן שוורץ)
עופר ינאי וגילי רענן (ראובן שוורץ)

השרה מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) ליזם והמשקיע גילי רענן, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

השרה רגב מסרה: "גילי רענן הוא מהדמויות הבולטות בדור היזמים החדש, מי שפועל לאורך שנים לקידום החדשנות הישראלית ולהצבתה בחזית העולמית. רק לאחרונה הכריזה חברת גוגל על השלמת הרכישה של חברת ‘וויז’ שגילי הוא אחד ממייסדיה, עסקה שנחשבת לגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי. המכירה הזו המצטרפת לשורה ארוכה של יוזמות יוצאות דופן שהוביל, מהוות הוכחה ניצחת לעוצמות הטכנולוגיות האדירות הצומחות בישראל וליכולות האדירות של אומת הסטארטפים”.

עוד מסרה: “לאורך כל שנות עשייתו, גילי היה שותף להקמה ולליווי של חברות רבות, ובכך סייע להצמיח דור חדש של יזמים ויזמיות. גם בתקופות של אי־ודאות ואתגרים רבים, הוא ממשיך לפעול מתוך אמונה ביכולתה של ישראל לחדש, להעז ולפרוץ גבולות. דרך הבחירה בו אנחנו מצדיעים לקהילת ההייטק הישראלית, שממשיכה להוביל, ליצור ולבסס את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית עולמית".  

ממשלת ישראל אישרה את המלצת השרה רגב כי טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות ידליקו נשים וגברים שמאפשרים לנו בעשייתם לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר ולצעוד בבטחה בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי שאנחנו כל כך זקוקים להם.

גילי רענן עבר טרגדיה אישית בעבר, כאשר בזמן שהוא היה בחו”ל עם אשתו השניים גילו שהבת שלהם, עדי ז”ל, נספתה באסון נחל צפית באפריל 2018, ביחד עם תשעה מהחברים שלה. ב-26 באפריל, בעוד כשבועיים, יצויין שמונה שנים לטרגדיה הנוראית.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
