הדמות החדשה בצוות המקצועי של הפועל עפולה

בהפועל עפולה, הוחלט בימים האחרונים לצרף לצוות המקצועי את מאמן קבוצת הנוער, יובל שטרית, שיחבור למאמן אלכס גרנובסקי, שניאלץ להיעדר לעיתים מאימונים בשל סיבות בריאותיות, עליהן פירט בעבר בראיון שערך ל-ONE.

במועדון מעוניינים לסייע בעומס לגרונבסקי, שזוכה למחמאות על תפקודו, כאשר שטרית מתפקד גם כמאמן קבוצת הנוער וימשיך בתפקידו במקביל. הוא עבד בעברו כמאמן קבוצת הנוער של עירוני טבריה וכמעט העלה את הקבוצה לליגה הבכירה וכיהן גם כמאמן קבוצת הבוגרים של בית שאן. אגב, מי שעוד משמש כעוזר המאמן, הוא תום סקלובין, אך בעקבות העובדה שלא מחזיק בתעודה, הוא לא יכול להיות המאמן.

שינוי גם בנוף הגליל

גם בנוף הגליל, הוחלט על שינוי בצוות המקצועי. כבר ביום שישי, פרסמנו כי במועדון מעוניינים לצרף איש צוות/מאמן לצידו של לירן פינטו המוערך שיישאר במערכת, כאשר גיא דיין, מי שהיה המנהל המקצועי בבית שאן, יצטרף.

עקב הפסקת פעילותה של ליגה א', דיין התפנה כעת והוא חוזר לקבוצה בה שיחק שש עונות כשחקן בשתי קדנציות שונות. בכל אופן, הבכורה שלו תהיה ביום שלישי מול הפועל עפולה, שגם במדיה שיחק, כאשר נוף הגליל כבר שיחקה משחק אחד יותר מול בני יהודה.