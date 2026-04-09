09.04.2026 שעה 20:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

הדמות החדשה בצוות המקצועי של הפועל עפולה

הצפוניים מהליגה הלאומית החליטו לצרף את יובל שטרית שיחבור לאלכס גרנובסקי וימשיך בתפקידו כמאמן קבוצת הנוער במקביל. וגם: השינוי בנוף הגליל

יובל שטרית (פרטי)
בהפועל עפולה, הוחלט בימים האחרונים לצרף לצוות המקצועי את מאמן קבוצת הנוער, יובל שטרית, שיחבור למאמן אלכס גרנובסקי, שניאלץ להיעדר לעיתים מאימונים בשל סיבות בריאותיות, עליהן פירט בעבר בראיון שערך ל-ONE.

במועדון מעוניינים לסייע בעומס לגרונבסקי, שזוכה למחמאות על תפקודו, כאשר שטרית מתפקד גם כמאמן קבוצת הנוער וימשיך בתפקידו במקביל. הוא עבד בעברו כמאמן קבוצת הנוער של עירוני טבריה וכמעט העלה את הקבוצה לליגה הבכירה וכיהן גם כמאמן קבוצת הבוגרים של בית שאן. אגב, מי שעוד משמש כעוזר המאמן, הוא תום סקלובין, אך בעקבות העובדה שלא מחזיק בתעודה, הוא לא יכול להיות המאמן.

שינוי גם בנוף הגליל

גם בנוף הגליל, הוחלט על שינוי בצוות המקצועי. כבר ביום שישי, פרסמנו כי במועדון מעוניינים לצרף איש צוות/מאמן לצידו של לירן פינטו המוערך שיישאר במערכת, כאשר גיא דיין, מי שהיה המנהל המקצועי בבית שאן, יצטרף.

עקב הפסקת פעילותה של ליגה א', דיין התפנה כעת והוא חוזר לקבוצה בה שיחק שש עונות כשחקן בשתי קדנציות שונות. בכל אופן, הבכורה שלו תהיה ביום שלישי מול הפועל עפולה, שגם במדיה שיחק, כאשר נוף הגליל כבר שיחקה משחק אחד יותר מול בני יהודה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
