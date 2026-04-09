איתן טיבי יזכה למנוחה, בכורה לנואף בזיע ב-11

לאחר שחזרה מהפגרה בכושר מצוין עם שני ניצחונות על הפועל נוף הגליל והפועל רעננה, מכבי פ"ת תמשיך מחר (שישי) במסע שלה לעבר הבטחת העלייה לליגת העל בשלב מוקדם ככל האפשר, כשתתארח אצל מ.ס קרית ים.

לאחר שביצע מעין רוטציה במשחק באמצע השבוע, אביב סלם ועומר שירזי ישובו ל-11, כאשר מנגד, מי שיזכה למנוחה הוא איתן טיבי שלא צפוי לפתוח בהרכב, כאשר גם גיא דזנט יירד לספסל.

בחלק הקדמי חוסה קורטז המורחק ייעדר, כאשר נואף בזיע, שכלל לא היה בסגל מול רעננה, ירשום הופעת בכורה ב-11 לראשונה מאז הגיע בינואר ממ.ס כפר קאסם. פרנק ריבולייה, שכבש מול הקבוצה מהשרון, יתחיל את המשחק על הספסל ומוחמד חטיב יזכה לקרדיט.

“זה הזמן של השחקנים ששיחקו פחות להוכיח לי שאולי טעיתי”

מי שיציין מחר ציון דרך משמעותי הוא הקפטן מוחמד הינדי, שירשום את הופעתו ה-200 בקבוצה, מאז הצטרף לפני שש עונות. הבלם יזכה לטקס מיוחד לפני משחק הליגה הביתי שייערך ביום שלישי מול מכבי הרצליה.

"משחק חוץ נגד אחת הקבוצות הטובות וההתקפיות בליגה. חוסה קורטז שחקן מצוין אבל יש לנו סגל איכותי ובתקופה הזאת עם עומס המשחקים, זה הזמן של השחקנים ששיחקו פחות להוכיח לי שאולי טעיתי לגביהם. נצטרך להתמודד עם האיכויות שיש לקריית ים, לבוא נחושים, צנועים ומחויבים במטרה לעשות עוד צעד לעבר ליגת העל", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, נואף בזיע, סמואל אווסו ומוחמד חטיב.