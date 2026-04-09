5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

איתן טיבי יזכה למנוחה, בכורה לנואף בזיע ב-11

מכבי פ"ת מתכוננת לקריית ים כשהבלם לא צפוי לפתוח, בעוד ששחקן ההתקפה שלא היה בסגל במשחק הקודם ירשום בכורה בהרכב. וגם: ציון הדרך של מוחמד הינדי

איתן טיבי בפעולה (ראובן שוורץ)
לאחר שחזרה מהפגרה בכושר מצוין עם שני ניצחונות על הפועל נוף הגליל והפועל רעננה, מכבי פ"ת תמשיך מחר (שישי) במסע שלה לעבר הבטחת העלייה לליגת העל בשלב מוקדם ככל האפשר, כשתתארח אצל מ.ס קרית ים.

לאחר שביצע מעין רוטציה במשחק באמצע השבוע, אביב סלם ועומר שירזי ישובו ל-11, כאשר מנגד, מי שיזכה למנוחה הוא איתן טיבי שלא צפוי לפתוח בהרכב, כאשר גם גיא דזנט יירד לספסל.

בחלק הקדמי חוסה קורטז המורחק ייעדר, כאשר נואף בזיע, שכלל לא היה בסגל מול רעננה, ירשום הופעת בכורה ב-11 לראשונה מאז הגיע בינואר ממ.ס כפר קאסם. פרנק ריבולייה, שכבש מול הקבוצה מהשרון, יתחיל את המשחק על הספסל ומוחמד חטיב יזכה לקרדיט.

נואף בזיע עובר (לילך וויס-רוזנברג)נואף בזיע עובר (לילך וויס-רוזנברג)

“זה הזמן של השחקנים ששיחקו פחות להוכיח לי שאולי טעיתי”

מי שיציין מחר ציון דרך משמעותי הוא הקפטן מוחמד הינדי, שירשום את הופעתו ה-200 בקבוצה, מאז הצטרף לפני שש עונות. הבלם יזכה לטקס מיוחד לפני משחק הליגה הביתי שייערך ביום שלישי מול מכבי הרצליה.

"משחק חוץ נגד אחת הקבוצות הטובות וההתקפיות בליגה. חוסה קורטז שחקן מצוין אבל יש לנו סגל איכותי ובתקופה הזאת עם עומס המשחקים, זה הזמן של השחקנים ששיחקו פחות להוכיח לי שאולי טעיתי לגביהם. נצטרך להתמודד עם האיכויות שיש לקריית ים, לבוא נחושים, צנועים ומחויבים במטרה לעשות עוד צעד לעבר ליגת העל", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

נועם שוהם (שחר גרוס)נועם שוהם (שחר גרוס)

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, נואף בזיע, סמואל אווסו ומוחמד חטיב.

/* LAST / NEXT ROUNDs */