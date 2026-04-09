יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:38
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"50% שהליגה תחודש, מה שהשחקנים יחליטו"

יו"ר ארגון השחקנים ניר אלון ב"שיחת היום" על הישיבה עם המנהלת: "לא הייתה הצעה קונקרטית, רוצים לפחות עוד ישראלי על הפרקט והסכמות 5 שנים קדימה"

ניר אלון (רועי כפיר)
פגישה בין מנהלת הליגה בכדורסל לארגון השחקנים התקיימה היום (חמישי) כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, זאת על רקע איומים מצד הארגון בדבר השבתת ליגת ווינר סל. את הפגישה יזם יניב לוי, דירקטור חיצוני במנהלת, שהוא גם דובר ההסתדרות, שם שוחחו דייויד בסן מנכ”ל המנהלת וניר אלון, יו”ר ארגון השחקנים שגם עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה היה בישיבה?
”ציפינו למצוא נקודת איזון, אבל לא קיבלנו עדיין שום הצעה קונקרטית. בסופו של דבר הסיפור מאוד פשוט, כרגע אנחנו בסוף עונת המשחקים, אנחנו רוצים להגיע להסכמות חמש שנים קדימה לטובת השחקן הישראלי. יש לנו רעיונות במיוחד לאור המצב השברירי במדינה, שלא נהיה תלויים בזרים. אנחנו באים עם משהו פרקטי. אנחנו לא יכולים לחכות עד הקיץ. מאמנים בונים את הקבוצות שלהם, רוצים ודאות”.

מה אומרים במנהלת?
”הפגישה הייתה ברוח טובה. המנהלת אמרה בוא נחכה. עכשיו זמן מלחמה, הם רוצים לחכות לקיץ, אם וכאשר לא נגיע להבנות, אל תפתחו את העונה הבאה. זה ערבוב של הדברים”.

יניב לוי לא הצליח לפתור?
”הוא עושה הרבה דברים טובים אבל הוא אחד מתוך הרבה שמחליטים”.

מה הציעו בפגישה?
”שיש כוונה טובה אפשר גם בארבע דקות לפתור עניין. אני אשב עם השחקנים בתחילת השבוע ונראה מה עושים”.

“אנחנו רוצים לפחות עוד ישראלי אחד על המגרש”

ליגת העל תחודש שבוע הבא?
”50 אחוזים. מה שהשחקנים יחליטו. אני מבואס מזה, אני רוצה שהשחקנים ישחקו. זה דור חדש שרוצה לשחק וצריך להאמין בו”.

כמה אתה רוצה על המגרש?
”אנחנו רוצים רוב של שחקנים ישראלים על המגרש. אנחנו מדברים על רוב”.

רוב לא יהיה.
”לפחות עוד שחקן אחד, זאת דרך להתקדם. שיהיו הצעות פרקטיות”.

ההודעה של ארגון השחקנים

ארגון השחקנים הביא את עמדתו גם בהודעה רשמית: “לאחר פגישה נוספת שהתקיימה עם נציגי מנהלת הליגה, בה הובהרה עמדתנו כי מטרת המפגש היא קידום הסכם ארוך טווח, בשלב זה לא הושגה התקדמות בנושא.

על אף הבנת הצדדים למטרת הפגישה, מנהלת הליגה לא הציגה הצעות או פתרונות, ושבה לדחוק בנו לדחות את המשך המגעים עד לקיץ, מה שהובהר לה כי אין הסכמה מטעם השחקנים. ארגון השחקנים יתכנס בתחילת השבוע הבא לפגישה נוספת, כפי שעשה מתחילת העונה בשקיפות מלאה ובמסגרתה ייבחנו ויוחלטו הצעדים הבאים.

ארגון השחקנים מדגיש שוב כי אינו מעוניין לנקוט בצעדים שישבשו את המשך העונה אך יאלץ לשוב ולשקול זאת ברצינות במידה והמנהלת תמשיך להתעלם מהצרכים של השחקנים, אין שום סיבה להימנע ממשא ומתן עכשיו שיביא הסכם וחזון לשחקנים הישראלים והליגה לשנים הבאות”.

