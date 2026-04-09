יום שבת, 11.04.2026 שעה 18:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

ההמלצה לסגירת הליגות הנמוכות לא השתנתה

ועדת ליגות א'-ג' התכנסה שוב לאור השינוי במצב הביטחוני, כשהוחלט פעם נוספת לחתום את העונה במצב הנוכחי כפי שנחשף ב-ONE. הנהלת ההתאחדות תכריע

כדורגל (רועי כפיר)
כדורגל (רועי כפיר)

מוקדם יותר היום (חמישי) התכנסו חברי ועדת ליגות א'-ג' לדון בשינוי ההנחיות מצד פיקוד העורף, אך העונה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסתיימה. מלבד חיים אזולאי, ממכבי יבנה, כולם הסכימו להשאיר ההמלצה בעינה, כך שצפויה היא לעבוד בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה, ביום א' (12/04), ישיבה שתתכנס באמצעות ה-ZOOM.

אם למי מטעם קבוצות הליגות הנמוכות הייתה תקווה כי חברי הועדה ישנו את דעתם נוכח שינוי הנחיות פיקוד העורף, הרי שהיום התקווה הזו נקברה עמוק וכי חזרת הליגות הנמוכות תתאפשר בקיץ 2026, לקראת עונת 2026/27 מאתגרת במיוחד. יש לציין כי הנהלת ההתאחדות לכדורגל תדון גם בהמלצת ועדת הנוער, בה הוחלט להחזיר את ליגות העל (נוער, נערים א'-ג') כבר בשבת הבאה.

העולות והביקורות

אם כך המצב, הרי שמכבי קריית גת, מכבי אחי נצרת (ליגה א'), הפועל מחנה יהודה, בית"ר נהריה, מ.כ שדרות, הפועל איחוד בני ג'ת (ליגה ב'), מ.כ הפועל ירכא, בני יהוד, מ.כ מכבי אשקלון, הפועל גבעת אולגה, מכבי עוספיא, בית"ר מבשרת ציון, מ.כ עירוני אריאל ומכבי רמת השרון (ליגה ג') הן העולות החדשות לליגה גבוהה יותר בעונת המשחקים הקרובה (2026/27).

בשבועות האחרונים, כולל היום, קולות מצד אנשי ליגה א', לפחות חלקם, כי ההמלצה לסגור את הליגות הנמוכות היא לא ספורטיבית בעליל. כך, למשל, ציין דייויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים כי "אם המדינה חוזרת לשגרה, הגיע הזמן שגם ליגה א'". שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה, הוסיף "מצופה למשוך את ההמלצה לסיום העונה". גם בטירת הכרמל זועמים, בדומה לאיתי אלקסלסי.

