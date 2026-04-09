ההמלצה לסגירת הליגות הנמוכות לא השתנתה

מוקדם יותר היום (חמישי) התכנסו חברי ועדת ליגות א'-ג' לדון בשינוי ההנחיות מצד פיקוד העורף, אך העונה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסתיימה. מלבד חיים אזולאי, ממכבי יבנה, כולם הסכימו להשאיר ההמלצה בעינה, כך שצפויה היא לעבוד בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה, ביום א' (12/04), ישיבה שתתכנס באמצעות ה-ZOOM.

אם למי מטעם קבוצות הליגות הנמוכות הייתה תקווה כי חברי הועדה ישנו את דעתם נוכח שינוי הנחיות פיקוד העורף, הרי שהיום התקווה הזו נקברה עמוק וכי חזרת הליגות הנמוכות תתאפשר בקיץ 2026, לקראת עונת 2026/27 מאתגרת במיוחד. יש לציין כי הנהלת ההתאחדות לכדורגל תדון גם בהמלצת ועדת הנוער, בה הוחלט להחזיר את ליגות העל (נוער, נערים א'-ג') כבר בשבת הבאה.

העולות והביקורות

אם כך המצב, הרי שמכבי קריית גת, מכבי אחי נצרת (ליגה א'), הפועל מחנה יהודה, בית"ר נהריה, מ.כ שדרות, הפועל איחוד בני ג'ת (ליגה ב'), מ.כ הפועל ירכא, בני יהוד, מ.כ מכבי אשקלון, הפועל גבעת אולגה, מכבי עוספיא, בית"ר מבשרת ציון, מ.כ עירוני אריאל ומכבי רמת השרון (ליגה ג') הן העולות החדשות לליגה גבוהה יותר בעונת המשחקים הקרובה (2026/27).

בשבועות האחרונים, כולל היום, קולות מצד אנשי ליגה א', לפחות חלקם, כי ההמלצה לסגור את הליגות הנמוכות היא לא ספורטיבית בעליל. כך, למשל, ציין דייויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים כי "אם המדינה חוזרת לשגרה, הגיע הזמן שגם ליגה א'". שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה, הוסיף "מצופה למשוך את ההמלצה לסיום העונה". גם בטירת הכרמל זועמים, בדומה לאיתי אלקסלסי.