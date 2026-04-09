קריית גת תפגוש את אס"א ת"א, קטמון מול חדרה

הגרלת חצי גמר גביע המדינה בכדורגל נשים התקיימה היום (חמישי) בתא הכבוד באצטדיון רמת גן.

בהגרלה נקבע כי מכבי אס"א ת"א תפגוש בחצי הגמר את מ.ס קרית גת, בעוד המשחק השני יפגיש את מכבי כישרונות חדרה מול הפועל קטמון.

המשחקים יתקיימו ב-30 באפריל (טרם הוחלט על האצטדיון המארח), כאשר גמר גביע המדינה לנשים יתקיים ב-20 במאי.

שתי המגרילות היום היו ליהי ומיכל מהמכינה הקדם צבאית מנשרים קאלו. ההתאחדות לכדורגל והמכינה הקדם צבאית פתחו בשיתוף פעולה לקידום ספורט הנשים בישראל. כחלק משיתוף הפעולה עם ההתאחדות לכדורגל הוחלט שהמכינה תוביל את ארגון גמר גביע המדינה לנשים.