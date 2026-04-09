יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
5614-6921הפועל בנות קטמון1
5019-9221מ.ס. קרית גת2
3137-3421אסא ת"א3
2936-3720מכבי כשרונות חדרה4
2743-3721מכבי חולון5
1834-2020הפועל רעננה6
1065-1621פנתרות אשדוד7
772-1521מ.כ. רמת השרון8

קריית גת תפגוש את אס"א ת"א, קטמון מול חדרה

הוגרל שלב חצי גמר גביע המדינה בכדורגל נשים: הקבוצה הדרומית תפגוש את זו מהמרכז, הקבוצה מהבירה תשחק מול זו מהשרון. המשחקים יתקיימו ב-30 באפריל

דניאלה הלאנה (שחר גרוס)
הגרלת חצי גמר גביע המדינה בכדורגל נשים התקיימה היום (חמישי) בתא הכבוד באצטדיון רמת גן. 

בהגרלה נקבע כי מכבי אס"א ת"א תפגוש בחצי הגמר את מ.ס קרית גת, בעוד המשחק השני יפגיש את מכבי כישרונות חדרה מול הפועל קטמון.

המשחקים יתקיימו ב-30 באפריל (טרם הוחלט על האצטדיון המארח), כאשר גמר גביע המדינה לנשים יתקיים ב-20 במאי.

שתי המגרילות היום היו ליהי ומיכל מהמכינה הקדם צבאית מנשרים קאלו. ההתאחדות לכדורגל והמכינה הקדם צבאית פתחו בשיתוף פעולה לקידום ספורט הנשים בישראל. כחלק משיתוף הפעולה עם ההתאחדות לכדורגל הוחלט שהמכינה תוביל את ארגון גמר גביע המדינה לנשים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
