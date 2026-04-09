בעקבות הפסקת האש: סהיטי אמור לחזור לישראל

בעקבות הפסקת האש מול איראן, ייתכן כי שחקן הכנף הקוסוברי, אמיר סהיטי, ינחת ביומיים הקרובים ויצטרף מחדש לשורות מכבי תל אביב, כך מעריכים במועדון לאחר שיחות חיוביות שנערכו עם השחקן אחרי שהחלה בעצם הפסקת האש אתמול (רביעי).

כזכור, סהיטי עזב את הארץ בתחילת המלחמה בשל לחצים משפחתיים, וחשש מאוד לחזור כל עוד הלחימה נמשכת והמשחקים משוחקים, ועל כן לא חזר ארצה עם הזרים האחרים של הקבוצה.

כעת, עם הרגעת הרוחות וחזרת השגרה למרכז הארץ, הצהובים מאמינים כי הוא יחזור והעריכו כי זה יכול לקרות עד סוף השבוע הנוכחי, זאת אחרי שלמעשה למעט השחקן מקוסובו וקרווין אנדרדה, שאר הזרים שבו. גם מול האחרון מתנהלות שיחות והציפייה היא כי הפסקת האש תוביל גם לחזרתו של אנדרדה בסופו של דבר.