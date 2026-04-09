יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:20
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בעקבות הפסקת האש: סהיטי אמור לחזור לישראל

במכבי תל אביב ערכו שיחות חיוביות עם הקוסוברי, שחשש עד כה לחזור לארץ. במועדון מעריכים כי הוא ינחת ביומיים הקרובים. מתנהלות שיחות גם מול אנדרדה

אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)
בעקבות הפסקת האש מול איראן, ייתכן כי שחקן הכנף הקוסוברי, אמיר סהיטי, ינחת ביומיים הקרובים ויצטרף מחדש לשורות מכבי תל אביב, כך מעריכים במועדון לאחר שיחות חיוביות שנערכו עם השחקן אחרי שהחלה בעצם הפסקת האש אתמול (רביעי).

כזכור, סהיטי עזב את הארץ בתחילת המלחמה בשל לחצים משפחתיים, וחשש מאוד לחזור כל עוד הלחימה נמשכת והמשחקים משוחקים, ועל כן לא חזר ארצה עם הזרים האחרים של הקבוצה. 

כעת, עם הרגעת הרוחות וחזרת השגרה למרכז הארץ, הצהובים מאמינים כי הוא יחזור והעריכו כי זה יכול לקרות עד סוף השבוע הנוכחי, זאת אחרי שלמעשה למעט השחקן מקוסובו וקרווין אנדרדה, שאר הזרים שבו. גם מול האחרון מתנהלות שיחות והציפייה היא כי הפסקת האש תוביל גם לחזרתו של אנדרדה בסופו של דבר.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
