מזרחי על הפיצוץ עם קטש: חד פעמי, זה מאחורינו

אחרי הרבה זמן שאוהדי הקבוצה חיכו לרגע הזה, מכבי תל אביב הודיעה אתמול (רביעי) באופן חגיגי על כך שמאמן הקבוצה, עודד קטש, האריך את חוזהו במועדון ב-3 שנים וקשרו את עתידו עם המועדון. יו”ר המועדון, שמעון מזרחי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה יכול להגיד על ההחתמה של עודד קטש?

”אני יכול להגיד שהיה מפגש רצונות גם מהכיוון שלו וגם שלנו. היה משא ומתן מהיר ואני יכול רק לברך שהגענו להישגים ויש לנו מאמן לשלוש שנים הקרובות לפחות”.

מה הציפיות שלכם?

”גם השנה היה תקציב לא קטן, נשתדל גם בעונה הבאה לעמוד בתקציב ראוי”.

איך זה הולך בקטע של הרכש? העונה לקח לכם זמן.

”שכחת כנראה באיזה עיתוי אנחנו נמצאים. בכל זאת תזכור שגם במהלך הזמן החתמנו שחקנים נוספים, סבלנו מפציעות לא פשוטות. כל הדברים האלה פגעו בנו בצורה לא פשוטה, בכל זאת, המאמן הצליח ללכד את הקבוצה ולשחק קבוצתי”.

עודד קטש חותם על החוזה החדש (מכבי Rapyd תל אביב)

היחסים שלך עם קטש מיוחדים. היו ביניכם העונה קצת אמוציות בגלל משחקים, שזה קורה. היה את הקטע שאמרת לו שהוא פוגע בקבוצה. איך היחסים שלכם?

”הוא הרבה מאוד שנים במועדון. כשאתה נמצא הרבה זמן בחוץ בלחץ משחקים קורים דברים כאלה, אבל זה היה חד פעמי, בולוניה מאחורינו”.

הוא אמר שאם זה לא היה שמעון, הוא לא יודע איך היה מגיב.

”זה מאחורינו”.

הפועל רצו אותו.

”לא מעניין אותי מי פנה אליו”.

הפועל מנסה לקחת לכם שחקנים?

”אני לא יודע להגיד לך כרגע למי פנו ואם פנו. שחקנים שאנחנו רוצים שיישארו – יישארו”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

מה עם תמיר בלאט?

”לא מתייחס לשחקן כזה או אחר”.

נגד באסקוניה הובלתם ואז זה ברח. אסור הערב שיהיו תקלות.

”אתה צריך לזכור מה עבר עלינו בלילה הקודם, עם התקלה במטוס. היה יום מאוד לא פשוט. זה השפיע על השחקנים. שמטנו יתרון, חבל”.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”פאריס קבוצה אתלטית מאוד ומהירה מאוד, יהיה משחק קשה לדעתי”.

איך אתה רואה את זה שכסף גדול נכנס לכדורסל הישראלי?

”כל מועדון במסגרות שלו עושה את המיטב. טוב שיש בעלים שמוכנים להשקיע”.

קולדבלה ניהל את המו”מ עם קטש?

”כן, אני מקווה שהוא יישאר לשנים רבות”.

קלאודיו קולדבלה (שחר גרוס)

מה עם המשא ומתן ביורוליג?

”יש בשבוע הבא בברצלונה”.

הפועל ירושלים מנסה להשיג כרטיס ליורוליג.

”אני לא יודע, אבל אם הם מקיימים מגעים, יש סיכוי”.