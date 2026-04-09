ליגת העל לנוער תחזור בשבת הבאה

לאחר שבועות של המתנה וכסיסת ציפורניים, ועדת הנוער התכנסה היום (חמישי), זאת בכדי לדון ב"הוראת השעה – מתווה חזרה לליגות". הוועדה, שהתכנסה באמצעות הזום, דנה בחזרת ליגת העל, נערים א'-ג' (על) וביתר הליגות, תוך כדי שפיקוד העורף שינה את ההנחיות הבוקר, לפחות מקו יקנעם ועד אילת, בעוד בקו העימות ועד חיפה – ההגבלות נמשכות.

על פי ההמלצה של חברי ועדת הנוער, הרי שליגת העל לנוער, ליגות נערים א'-ג' על יחזרו לשחק כדורגל כבר ביום שבת ה-18/04, עד לסוף חודש מאי, שעל פי האמור צפויים לשחק הקבוצות כשישה משחקי ליגה, לא כולל משחקי הגביע שיתווספו, לצד משחקי הפלייאוף, בהתאם למשחקי המבחן (הישרדות/עלייה).

ומה קורה בליגה הלאומית, הארצית והמחוזיות לנוער, לצד ליגות ארציות ומחוזיות בליגות נערים א'-ג'? אלו יסתיימו בהתאם למה שהושג עד לרגע זה. כלומר, מי שסיימה במקום הראשון – עלתה לליגה גבוהה יותר ומי שסיימו מתחת לקו האדום – הרי שיורדות הן לליגה נמוכה יותר. מי שסיימה במקום השני – תשחק במשחקי הפלייאוף.