יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

ליגת העל לנוער תחזור בשבת הבאה

ועדת הנוער התכנסה הבוקר בדבר "הוראת השעה – מתווה חזרה לליגות", כשהומלץ על חזרה למשחקים עד לסוף חודש מאי. החזרה כוללת את ליגות נערים א'-ג' על

|
מועתז חמד מול לוטם אסרס (רועי כפיר)

לאחר שבועות של המתנה וכסיסת ציפורניים, ועדת הנוער התכנסה היום (חמישי), זאת בכדי לדון ב"הוראת השעה – מתווה חזרה לליגות". הוועדה, שהתכנסה באמצעות הזום, דנה בחזרת ליגת העל, נערים א'-ג' (על) וביתר הליגות, תוך כדי שפיקוד העורף שינה את ההנחיות הבוקר, לפחות  מקו יקנעם ועד אילת, בעוד בקו העימות ועד חיפה – ההגבלות נמשכות.

על פי ההמלצה של חברי ועדת הנוער, הרי שליגת העל לנוער, ליגות נערים א'-ג' על יחזרו לשחק כדורגל כבר ביום שבת ה-18/04, עד לסוף חודש מאי, שעל פי האמור צפויים לשחק הקבוצות כשישה משחקי ליגה, לא כולל משחקי הגביע שיתווספו, לצד משחקי הפלייאוף, בהתאם למשחקי המבחן (הישרדות/עלייה).

ומה קורה בליגה הלאומית, הארצית והמחוזיות לנוער, לצד ליגות ארציות ומחוזיות בליגות נערים א'-ג'? אלו יסתיימו בהתאם למה שהושג עד לרגע זה. כלומר, מי שסיימה במקום הראשון – עלתה לליגה גבוהה יותר ומי שסיימו מתחת לקו האדום – הרי שיורדות הן לליגה נמוכה יותר. מי שסיימה במקום השני – תשחק במשחקי הפלייאוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */