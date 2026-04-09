יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:25
כדורגל עולמי

"לוקח אחריות על התוצאה. לעולם לא נרים ידיים"

אחרי האדום בהפסד של ברצלונה 2:0 לאתלטיקו, קוברסי שיפספס את הגומלין התנצל ושלח מסר: "פעולה אחת משפיעה על כל המשחק, עדיין נותרה דרך לעבור"

פאו קוברסי (רויטרס)
ברצלונה הסתבכה אתמול (רביעי) בגדול עם הפסד 2:0 לאתלטיקו מדריד במסגרת רבע גמר ליגת האלופות. הקטלונים יגיעו לגומלין במטרופוליטנו עם פיגור כפול בניסיון להפוך את התוצאה, כשהחבורה של פליק יודעת שקל זה בטוח לא יהיה.

מלבד התוצאה הרעה ומה שהשפיע גם אמש על המשחק מול הקולצ’ונרוס, בארסה תאלץ להסתדר במשחק השני נגד היריבה ממדריד ללא פאו קוברסי. הבלם הכשיל את ג’וליאנו סימאונה בדקה ה-44 כאשר היה האחרון שהפריד בין הארגנטינאי לשער, וספג את הכרטיס האדום שהותיר את המארחת בקאמפ נואו בעשרה שחקנים.

היום שחקן ההגנה של הבלאוגרנה פרסם פוסט התנצלות בחשבון האינסטגרם האישי שלו: “פעולה אחת משפיעה על כל המשחק ועל ההדחה. זה הכדורגל ואני לוקח אחריות על התוצאה. עדיין נותרה דרך לעבור בשלב הנוקאאוט הזה, ואנחנו ממשיכים מאוחדים מתמיד: אנחנו משפחה ותמיד הוכחנו את זה. קדימה, עם מאמץ ונחישות, לעולם לא נרים ידיים”.

פאו קוברסי מכשיל את ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)

הלו”ז של ברצלונה והתקווה של קוברסי

עוד לפני שברצלונה תגיע לבית של אתלטיקו ביום שלישי בשבוע הבא, מחכה לה דרבי מול אספניול במסגרת הליגה הספרדית כשבמחזור הקודם הקבוצה מקטלוניה נהנתה לא רק מהניצחון שלה על על ראיו וייקאנו, אלא גם מההפסד של ריאל מדריד למיורקה שעזר לבארסה המוליכה לפתוח פער של 7 נקודות מהלבנים.

קוברסי בכל אופן, שהפך לעוגן בחלק האחורי של פליק שמנסה ב-2025/26 קצת יותר שינויים במעדת הבלמים, יקווה שבלעדיו חבריו יצליחו להשיג קאמבק היסטורי מול הרוחיבלאנקוס בגומלין, כדי שהוא יוכל עוד להספיק לשחק בצ’מפיונס העונה. אחרת, יהיה מדובר במפח נפש כפול מבחינתו.

