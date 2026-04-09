מני ויצמן יוציא ספר שיטלטל את הכדורגל בישראל

איש העסקים מני ויצמן, שהשקיע בעבר עשרות מיליוני שקלים בהפועל תל אביב ומשך בחוטים של המועדון האדום בתקופתו של אמיר כבירי, מסיים בימים אלו לכתוב ספר חדש בן מאתיים ושישים עמודים. הספר, שצפוי לצאת לאור כבר בחודש יוני הקרוב, צפוי לספק חשיפה חסרת תקדים אל מאחורי הקלעים של הספורט ועולם העסקים בישראל.

ויצמן מתכוון לפתוח את הכול בלי חשבון ולחשוף לראשונה את הסיפור המלא מנקודת מבטו. בין היתר, הוא צפוי להקדיש פרקי ליושב ראש הבקרה התקציבית באותה תקופה עופר אורליצקי, לשורה של גורמים נוספים בכדורגל הישראלי וכן למספר אנשי עסקים בכירים במשק. במקביל להוצאת הספר, ויצמן מתכנן להוציא גם סרט שיעסוק בכל הנושאים הבוערים הללו. ויצמן מתכוון לשים 'על הגריל' מספר אנשים עסקים בכירים במשק הישראלי.

הבעלים בפועל מאחורי הקלעים

כדי להבין את גודל רעידת האדמה הצפויה, יש לחזור אל דו”ח הפירוק של הראל אחזקות. במסגרת הדו”ח, המנהלים המיוחדים שניהלו את החקירה המקיפה סביב קריסת הפועל תל אביב, עורך הדין שאול קוטלר ורואה החשבון חן ברדיצ'ב, פירטו בהרחבה ובצורה נחרצת על מעורבותו העמוקה של ויצמן בניהול המועדון.

עופר אורליצקי (איציק בלניצקי)

המסקנה של מחברי הדוח הייתה ברורה ולפיה ויצמן היה הבעלים והדירקטור בפועל של הקבוצה. לטענתם, נושאי המשרה במועדון פעלו אך ורק על פי הוראותיו של איש העסקים. הדו”ח קבע כי ויצמן חייב לשאת בכל ההתחייבויות של חיים רמון ואמיר כבירי, ומכאן שגם בכל חובות החברה. בנוסף, החוקרים לא התעלמו ממעורבותו העמוקה בעסקאות שונות בתקופת כבירי, אותן הגדירו כניהול עסק בתרמית, כולל עסקת קוגיטו המוכרת סביב האצטדיון בבת ים.

המושך בחוטים שהמליך ונישל

חקירות המפרקים העלו תמונה ולפיה לאחר עזיבתו של אלי טביב, הקבוצה עברה הלכה למעשה לאחריותו המלאה של ויצמן. הוא מצידו העדיף להישאר בצללים והציב בחזית תחילה את רמון ולאחר מכן את כבירי, שקיבלו לידיהם באופן פורמלי בלבד את זכויות הניהול. ויצמן היה זה שהביא את רמון כדי לקחת את זכויות הניהול מידיו של טביב, כאשר עסקת הרכישה נרקמה בגרמניה בניצוחו של עורך דינו יואב שניצר. ויצמן אף שילם חלק מתמורת העסקה באמצעות חשבון נאמנות ואולי אף העמיד בטוחה עבורה.

אמיר כבירי (ז'רינסקי מוסטאר)

בהמשך, ויצמן היה מעורב גם בהעברת הניהול מרמון לעמותת האדומים. הוא היה מקבל ההחלטות המהותיות והבלעדי לגבי הקבוצה, במיוחד בכל הנוגע להשלכות כספיות. הוא דאג למימון פעילות המועדון באמצעות הלוואות אישיות וממקורות אחרים שגייס, הביא את כבירי ונתן לו גב כלכלי רחב, ערב להתחייבויות רבות כלפי צדדים שלישיים ודאג להביא בטוחות אישיות רבות לבקרה התקציבית.

לסיכום פועלו, נכתב בזמנו בדוח מילים נוקבות הממחישות את כוחו: "ויצמן בחברה הוא בעלים בפועל, מנהל בפועל, בעל עניין בפועל. ויצמן הוא המושך בחוטים, הוא המוציא והמביא, הוא הממליך ומנשל, המכתיר כתרים ומעבירם לאחרים והוא שעומד למעשה אחרי פעילותה הפיננסית כלכלית של החברה". כעת, אותו מושך בחוטים מתכוון לספר את כל האמת שלו, והכדורגל הישראלי בהחלט כוסס ציפורניים לקראת חודש יוני.