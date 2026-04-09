יום חמישי, 09.04.2026 שעה 13:25
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
491939-236825הפועל אילת
441850-216125מכבי רחובות
431895-212425עירוני נהריה
421985-206925הפועל חיפה
412087-229725מכבי אשדוד
371936-193523אליצור אשקלון
362042-207925א.ס. רמה"ש
352011-199324מ.כ. עוטף דרום
352279-222525הפועל מגדל העמק
332161-205825אליצור יבנה
332116-199125מכבי פ"ת
332025-189923אליצור שומרון
322081-198425מכבי חיפה
292036-187023מכבי קריית גת
282100-181223מכבי מעלה אדומים
262233-191124מ.ס צפת

בשורה נהדרת לצפת: גלן רייס יוכל לשחק מחר

הקבוצה מהצפון תתארח בנהריה. הפורוורד, שהורחק ממשחק אחד בעונתו הקודמת בישראל, ריצה אותו כבר ב-2022 ויעמוד לרשות הקבוצה, כמו גם סנט הילרי

גלן רייס ג'וניור (לילך וויס-רוזנברג)
גלן רייס ג'וניור (לילך וויס-רוזנברג)

מ.ס צפת עשתה את הרכש המסקרן של השנה בליגה הלאומית, כשהביאה השבוע את גלן רייס ג'וניור, שעברו הבעייתי ידוע לכל (על ההיסטוריה הבעייתית שלנו פרסמנו כאן באתר, עוד כשהוחתם). בצפת עשו מהלך שנועד להיות ניסיון אחד אחרון להציל את הקבוצה ממה שנראה כירידה בטוחה לליגה השלישית. לצפת שני ניצחונות ליגה בלבד מתוך 24 משחקים, שישה פחות ממכבי חיפה, המדורגת במקום ה-13, ממנו כבר לא יורדים ליגה (העונה יורדות שלוש קבוצות בלאומית). 

עד היום הייתה אי בהירות בצפת האם יוכלו לשתף את השחקן כבר מחר, במשחק החוץ של הקבוצה בנהריה (13:45, עין שרה), מכיוון שלשחקן היה עונש הרחקה ממשחק אחד, מאז שיחק במכבי חיפה, בעונת 21/22. אז נתן רייס מרפק מכוון לפניו של אוריאל טרוצקי ממכבי רמת גן. בעקבות אותו המרפק רייס נזרק מחיפה וכן הועמד לדין באיגוד הכדורסל ונפסקה לחובתו הרחקה ממשחק אחד בפועל ועוד שישה על תנאי.

למעשה, השחקן ריצה את ההרחקה במשחק הליגה העוקב של חיפה, למרות שבפועל הוא לא חזר לשחק במועדון. אי לכך השחקן יעמוד מחר לרשותו של שי קדוש, עוזר המאמן של צפת, המשמש המאמן בפועל מאז עזב מאמן הקבוצה, אילן עמר, כדי להיות עוזרו של אלי רבי באליצור נתניה. 

נראה נהדר באימונים

גורמים במועדון מספרים כי רייס כבר התאמן עם הקבוצה ונראה פשוט מצוין באימון, לדבריהם. במועדון טוענים כי הוא התבגר מנטלית וכבר ממחר יראו את האיכויות שהוא מסוגל להביא. כזכור, מדובר על שחקן שבתקופתו בהפועל חולון (עונת 17/18), איתה זכה בגביע המדינה, מבחינת רמת הכדורסל כולנו ראינו שחקן שנמצא כמה דרגות מעל הליגה. הבעיה אצלו, תמיד הייתה, כאמור, העניין המנטלי ובעיות אלימות חוזרות ונשנות. 

גם הזר השני, הגארד פטריק סנט הילרי, יערוך בכורה, כך שצפת תתייצב לראשונה עם שני זרים, מאז חזרה הליגה לפעילות, ב-4.4.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
