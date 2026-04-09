בשורה נהדרת לצפת: גלן רייס יוכל לשחק מחר

מ.ס צפת עשתה את הרכש המסקרן של השנה בליגה הלאומית, כשהביאה השבוע את גלן רייס ג'וניור, שעברו הבעייתי ידוע לכל (על ההיסטוריה הבעייתית שלנו פרסמנו כאן באתר, עוד כשהוחתם). בצפת עשו מהלך שנועד להיות ניסיון אחד אחרון להציל את הקבוצה ממה שנראה כירידה בטוחה לליגה השלישית. לצפת שני ניצחונות ליגה בלבד מתוך 24 משחקים, שישה פחות ממכבי חיפה, המדורגת במקום ה-13, ממנו כבר לא יורדים ליגה (העונה יורדות שלוש קבוצות בלאומית).

עד היום הייתה אי בהירות בצפת האם יוכלו לשתף את השחקן כבר מחר, במשחק החוץ של הקבוצה בנהריה (13:45, עין שרה), מכיוון שלשחקן היה עונש הרחקה ממשחק אחד, מאז שיחק במכבי חיפה, בעונת 21/22. אז נתן רייס מרפק מכוון לפניו של אוריאל טרוצקי ממכבי רמת גן. בעקבות אותו המרפק רייס נזרק מחיפה וכן הועמד לדין באיגוד הכדורסל ונפסקה לחובתו הרחקה ממשחק אחד בפועל ועוד שישה על תנאי.

למעשה, השחקן ריצה את ההרחקה במשחק הליגה העוקב של חיפה, למרות שבפועל הוא לא חזר לשחק במועדון. אי לכך השחקן יעמוד מחר לרשותו של שי קדוש, עוזר המאמן של צפת, המשמש המאמן בפועל מאז עזב מאמן הקבוצה, אילן עמר, כדי להיות עוזרו של אלי רבי באליצור נתניה.

נראה נהדר באימונים

גורמים במועדון מספרים כי רייס כבר התאמן עם הקבוצה ונראה פשוט מצוין באימון, לדבריהם. במועדון טוענים כי הוא התבגר מנטלית וכבר ממחר יראו את האיכויות שהוא מסוגל להביא. כזכור, מדובר על שחקן שבתקופתו בהפועל חולון (עונת 17/18), איתה זכה בגביע המדינה, מבחינת רמת הכדורסל כולנו ראינו שחקן שנמצא כמה דרגות מעל הליגה. הבעיה אצלו, תמיד הייתה, כאמור, העניין המנטלי ובעיות אלימות חוזרות ונשנות.

גם הזר השני, הגארד פטריק סנט הילרי, יערוך בכורה, כך שצפת תתייצב לראשונה עם שני זרים, מאז חזרה הליגה לפעילות, ב-4.4.