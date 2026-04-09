יום חמישי, 09.04.2026 שעה 12:57
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

טבריה עדיין לא תכניס קהל למשחק מול אשדוד

עדיין קיימות מגבלות של פיקוד העורף בצפון והקבוצה של אלירן חודדה לא יכולה למכור כרטיסים לאוהדיה למשחק החשוב בשבת. אוסמן ייעדר. חביבאללה כשיר

שחקני עירוני טבריה חוגגים (אורן בן חקון)
עירוני טבריה תארח בשבת (20:00, אצטדיון בראל) את מ.ס אשדוד למשחק אותו מגדירים במועדון כקריטי. לאחר הפחתת 8 הנקודות על ידי בית הדין וההפסד הדרמטי בטדי בשבת שעברה (2:3 לאחר שטבריה הובילה 0:2 עד הדקה ה-70), הפער של הקבוצה מהקו האדום עומד על שלוש נקודות ובמועדון מבינים ששלוש נקודות במשחק הקרוב, האחרון לפני הפלייאוף התחתון, הן בגדר חובה. 

בגזרת הפצועים- מוחמד אוסמן לא מצליח כרגע להשלים אימונים מלאים והוא לא יהיה בסגל לשבת הקרובה, עקב מתיחה בשריר הירך האחורי. הוא יצטרף להארון שפסו, שסיים את העונה, עקב קרע במפשעה. מי שכן כשיר ומתאמן באופן מלא הוא ווהיב חביבאללה, שהוחלף במחצית מול בית"ר ירושלים עקב כאבים שחש אז בשריר הירך האחורי. 

המשחק צפוי להיערך ללא קהל, מכיוון שבצפון עדיין לא שינה פיקוד העורף את המגבלות. בטבריה קיוו כי יוכלו להכניס את אוהדיהם למשחק, אך נראה כרגע שזה לא יתאפשר.

אסור לפספס
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
