טבריה עדיין לא תכניס קהל למשחק מול אשדוד

עירוני טבריה תארח בשבת (20:00, אצטדיון בראל) את מ.ס אשדוד למשחק אותו מגדירים במועדון כקריטי. לאחר הפחתת 8 הנקודות על ידי בית הדין וההפסד הדרמטי בטדי בשבת שעברה (2:3 לאחר שטבריה הובילה 0:2 עד הדקה ה-70), הפער של הקבוצה מהקו האדום עומד על שלוש נקודות ובמועדון מבינים ששלוש נקודות במשחק הקרוב, האחרון לפני הפלייאוף התחתון, הן בגדר חובה.

בגזרת הפצועים- מוחמד אוסמן לא מצליח כרגע להשלים אימונים מלאים והוא לא יהיה בסגל לשבת הקרובה, עקב מתיחה בשריר הירך האחורי. הוא יצטרף להארון שפסו, שסיים את העונה, עקב קרע במפשעה. מי שכן כשיר ומתאמן באופן מלא הוא ווהיב חביבאללה, שהוחלף במחצית מול בית"ר ירושלים עקב כאבים שחש אז בשריר הירך האחורי.

המשחק צפוי להיערך ללא קהל, מכיוון שבצפון עדיין לא שינה פיקוד העורף את המגבלות. בטבריה קיוו כי יוכלו להכניס את אוהדיהם למשחק, אך נראה כרגע שזה לא יתאפשר.