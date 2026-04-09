יום חמישי, 09.04.2026 שעה 13:24
כדורסל ישראלי

מאמנים ושחקנים בהפועל הוד השרון הורחקו

אחרי התלונות של מכבי הוד השרון, ביה"ד הרשיע את המעורבים ואת קבוצות המועדון בזיוף רישום שחקנים ושיתוף שחקנים תחת שמות בדויים. כל הפרטים בפנים

כדורסל (רויטרס)
בעקבות תלונת מכבי הוד השרון, בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הרשיע את איתי לוי, דורון זיסמן, זיו לוי, כפיר שפר, כרמל הוד, טל שניצר וקבוצת הפועל הוד השרון בעקבות "זיוף רישום שחקנים ושיתוף שחקנים שאינם רשאים להשתתף תחת שמות בדויים". הדיינים קבעו כי "בהתנהלות הנאשמים נפלו כשלים רבים וחמורים המלמדים על זלזול מוחלט בהוראות תקנוני האיגוד" בשלוש קבוצות שונות של המועדון.

ההרשעות

השחקנים זיו לוי, טל שניצר, כפיר שפר וכרמל הוד: הורשעו ב"שיתוף/השתתפות במשחק שלא כדין", עבירה המוגדרת כתקנון המשמעת כמעשה בלתי ספורטיבי ופגיעה בטוהר התחרות. פרטי העבירה: השחקנים שותפו תחת "שמות בדויים" של שחקנים אחרים הרשומים במועדון, כאשר בית הדין קבע כי "השחקן ידע כי הוא משחק בניגוד להוראות התקנון, אך בחר לעשות כן".

איתי לוי (מאמן ומנהל מקצועי): הורשע בשיתוף שלא כדין של שלושה שחקנים שונים לאורך מספר רב של משחקים תוך "נירמול זיוף השחקנים" וזלזול מוחלט בהוראות התקנון. דורון זיסמן (מאמן): הורשע בשיתוף שלא כדין של השחקן טל שניצר בשלושה משחקים שונים, תוך שניסה להסתיר חלק ממעשיו ולהמעיט מחומרתם במהלך הדיון.

הפועל הוד השרון אייל (נוער): הקבוצה הורשעה בסעיף של שיתוף שחקן שלא כדין בעקבות שיתופו של השחקן זיו לוי במשחק ליגה רשמי מול מ.כ. צור יצחק. הפועל הוד השרון (נוער): הורשעה בשיתוף שחקן שלא כדין בשלושה משחקים שונים בהם שותף השחקן טל שניצר תחת שמו של שחקן אחר (מר גיא שלו). הפועל הוד השרון (ליגה א'): הורשעה בשיתוף שלא כדין של השחקנים כפיר שפר וכרמל הוד בחמישה משחקים, עבירה שהוגדרה כמעשה בלתי ספורטיבי ופגיעה בתחרות ההוגנת.

העונשים

על זיו לוי נגזרה הרחקה מ-4 משחקים בפועל, על טל שניצר מ-6 משחקים ועל כפיר שפר וכרמל הוד הרחקה מ-8 משחקים בפועל. לכל ארבעת השחקנים נקבעה בנוסף הרחקה מ-6 משחקים על תנאי בגין כל עבירה של השתתפות שלא כדין שתבוצע עד לתום עונת 27/28.

המאמן איתי לוי הורחק בפועל מכל פעילות עד תום עונת 26/27, נקנס ב-3,000 ש"ח וספג שנתיים הרחקה על תנאי עד לתום עונת 28/29. המאמן דורון זיסמן הורחק ל-10 שבועות, נקנס ב-1,500 ש"ח וספג עונש הרחקה לשנה על תנאי אם יעבור עבירת זיוף שחקן עד תום עונת 27/28.

קבוצות "אייל" והנוער ספגו הפחתת 2 ו-4 נקודות וקנסות של 2,500 ו-4,000 ש"ח, בעוד לקבוצה הבוגרת מליגה א' נקבע קנס של 7,000 ש"ח. לכולן נקבעו הפסדים טכניים במשחקים הנדונים וכן קנסות על תנאי (5,000, 8,000 ו-12,000 ש"ח) והורדת 4 נקודות על תנאי עד לסוף עונת 27/28.

