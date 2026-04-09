"לא ניצחנו אותם עדיין": האתגר הגדול של מכבי

מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 22:00) על הפרקט באדידס ארינה למשחק על עונה שלמה. למעשה, שלושה משחקים נותרו לצהובים עד לסיומה של העונה הסדירה וכל אחד מהם משתייך לקטגוריה הזו של להיות או לחדול. במועדון מבהירים: "עד עכשיו לא ניצחנו את פאריס, זה אתגר". ההפסד לבאסקוניה נתפס ככזה שלא היה מחויב והתחושות לאחריו היו קשות בהתאם. יחד עם זאת, בסביבת הקבוצה הוסיפו: "יש לנו היום משחק וצריך לקום מהר מאוד כמו בכל שבוע כפול".

"מצפה משחק די דומה למשחק הקודם – בקצב גבוה, עם הרבה פוזיישנים וזריקות מבחוץ", מנתחים אצל הצהובים, שם גם מזכירים את הכוכב של פאריס, נדיר חיפי, באותו הקשר של המשחק בשלישי האחרון. פאריס היא קבוצה התקפית נהדרת עם ‘סיסטם’ שהופך אותה ליריבה מאוד לא נוחה ובמועדון כבר מציבים מטרות: "צריכים לבוא חדים ורעבים ולעשות את העבודה שלנו, לשחק הגנה הרבה יותר טובה ולאבד פחות כדורים. לשחק על החוזקות שלנו. זה משחק חשוב. עשינו דרך ארוכה מאוד. אנחנו רוצים להמשיך את הדרך הזו והיא עוברת בפאריס”.

במועדון הודו שההפסד לבאסקוניה ביום שלישי הוציא במעט רוח מהמפרשים, אך הם קיבלו אותה בחזרה עם הארכת חוזהו של עודד קטש, כשעל הרצון דווח לראשונה ב-ONE עוד בתחילת ינואר ועל חוזהו החדש שהופך אותו למאמן המשתכר הכי גבוה בהיסטוריית המועדון נחשף בתוכנית “שיחת היום”. כמובן שהארכת החוזה של המאמן המוערך הייתה רק יריית הפתיחה מבחינתה של מחזיקת הגביע והמהלכים הבאים, לא רק שנרקמים, אלא כבר מצויים תחת עבודה.

עודד קטש (עמרי שטיין)

כפי שנחשף ב-ONE, מטרת על נוספת היא הארכת חוזהו של הרכז הנהדר תמיר בלאט. מעבר לכך ישנם דיונים בסוגיית המשך דרכו של גבריאל ‘איפה’ לונדברג, שמצד אחד, אהוב מאוד במועדון, אך מצד שני, הסוגיה של הפציעות שלו מטרידה את המועדון. לגבי ג'ימי קלארק, השחקן מחזיק בחוזה מובטח לעונה הבאה בשכר של יותר מ-700 אלף דולר, כשישנה אופציית יציאה אך ורק ל-NBA.

כאמו, לונדברג, שמחלים מפציעה טריקית מאוד בגיד האכילס, החמיץ משחקים בעונה שעברה ולמעשה גם בווירטוס בולוניה, אבל סוגיה מעניינת הרבה יותר היא זו של ג'יילן הורד, שגם בנוגע לחוזהו צריכה להתקבל החלטה. הפורוורד האריך את ההתקשרות עם הצהובים בעונה שעברה ובחוזהו קיימת אופציה.

איפה לונדברג (רועי כפיר)

חשוב לציין שבעונה הבאה החוזה שלו יותר ממכפיל את עצמו בהינתן שזו תהיה כבר שנתו החמישית בארץ וזאת מבלי להתייחס לשדרוג בחוזהו. בסיטואציה כזו, יש לרוב שתי אופציות: הראשונה היא להמשיך עמו והשנייה היא להמיר את חוזהו, כפי שאז עשו הצהובים עם סקוטי ווילבקין כאשר מעלות חוזהו בתוספת הבאייאאוט מפנרבחצ'ה עשו מהלך שהנחית את ווייד בולדווין ולורנזו בראון. כמו כן, כפי שכבר פורסם ב-ONE במועדון כבר יש את מי שדוחף לראות את אושיי בריסט גם בעונה הבאה במדי הקבוצה.