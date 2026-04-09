עיריית ירושלים הודיעה: המרתון יתקיים כמתוכנן

עיריית ירושלים מודיעה כי מרתון ירושלים הבינלאומי ה-15 יתקיים כמתוכנן במועדו החדש, ביום שישי, 17 באפריל 2026. האירוע, שהיה אמור להתקיים ב-27.3 ונדחה בעקבות המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, יוצא כעת לדרך עם היענות מרשימה ויציבה מצד קהל הרצים והרצות. ההרשמה למרתון תיסגר במוצאי השבת הקרובה (11.4), כך שמדובר בהזדמנות האחרונה להצטרף למרתון השנה.

עבור המשתתפים הרבים, מרתון ירושלים מסמן חזרה לשגרת ספורט ופנאי. באירוע צפויים לקחת חלק במגוון מקצים כ-40 אלף משתתפים. כחלק מהחזרה לשגרה קיומו במועד זה משקף את החוסן המנטלי של הציבור הישראלי, את השפעתה החיובית של פעילות ספורטיבית בעת הנוכחית ואת היכולת לשוב לשגרה גם לאחר תקופה ביטחונית מורכבת.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מסר היום: "מרתון ירושלים הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט, הוא ביטוי לרוח של העיר ושל תושביה. זהו רגע שמסמן חזרה לפעילות וחוסן לאומי בעיר הבירה ירושלים. אנחנו גאים להחזיר את הדופק לעיר ולהוביל את אירוע הספורט הגדול הראשון מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי'. הבטיחות של המשתתפים תמיד עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו, וכעת, עם השיפור במצב הביטחוני, אנחנו שמחים לפתוח את שערי ירושלים לעשרות אלפי רצים מהארץ ומהעולם. אני מזמין את כולם להגיע, לרוץ ולקחת חלק".

ההיערכות לאירוע

במסגרת ההיערכות לאירוע, תתקיים חלוקת ערכות הרצים למרתון בימים שלישי, רביעי וחמישי (14–16 באפריל) במתחם האקספו שבסינמה סיטי ירושלים, בין השעות 15:00 בצהריים ועד 21:00 בערב. במתחם ייהנו המשתתפים גם מחוויית אקספו רחבה הכוללת דוכנים, ציוד ספורט, פעילויות ואווירה חגיגית לקראת יום המרוץ.

מנכ”ל הטוטו, מאיר ברדוגו: “בכל שנה מרתון ירושלים הוא אירוע דגל מרגש עבור הטוטו וכל מי שנוטל בו חלק. אבל השנה, נוכח הנסיבות המיוחדות הוא הרבה מעבר לכך. מרתון ירושלים ה-15 מהווה סימן מובהק ראשון למדינה שחוזרת לשגרה, ולהחזרת חיי הפנאי והספורט לציבור שגילה בשבועות האחרונים גבורה יוצאת דופן. אני מזמין את הציבור להגיע לירושלים בשבוע הבא לחגיגה גדולה של הרוח הישראלית שלעולם לא נשברת ולא מוותרת”.

מרתון ירושלים, הנחשב לאחד המרתונים הייחודיים והיפים בעולם, עובר במסלוליו בין נופיה ההיסטוריים של העיר, ומושך אליו מדי שנה רצים מקצועיים וחובבים כאחד. השנה, יותר מתמיד, הוא מקבל משמעות נוספת, לא רק כאירוע ספורטיבי, אלא כאמירה ברורה של חזרה לחיים, לתנועה ולשגרה.