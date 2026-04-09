יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:15
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

המנוע של הקבוצה: ב"ש צריכה את אליאל פרץ

הדרומיים מגיעים לרגע הכי חשוב שלהם העונה ב-19:30 בחצי הגמר נגד בני יהודה, והם חייבים את הקשר שלהם בשיא: "מרגישים אותו בכל רגע, נותן דוגמה"

אליאל פרץ בפעולה (מרטין גוטדאמק)
הערב (חמישי, 19:30) בבלומפילד, כשהפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה בחצי גמר גביע המדינה, אחד השחקנים המרכזיים מבחינתה יהיה דווקא אליאל פרץ. בתקופה שבה הקבוצה נואשת למצוא יציבות, ובעיקר פתרונות בחלק הקדמי, הקשר הופך לדמות מפתח על המגרש ומחוצה לו.

הסיפור של פרץ הוא סיפור של התבגרות. אחרי שנים שבהן נדד בין קבוצות כמו וולפסברגר, אפולון לימסול, בית"ר תל אביב בת ים, הפועל חדרה והפועל חיפה, וגם קדנציה בבני יהודה כמושאל ממכבי תל אביב, הוא הגיע לבאר שבע וחיבר סוף סוף יציבות ליכולת. מי שנתן לו את הגב הוא רן קוז'וק ומאז הקשר לא הסתכל אחורה.

בעונה שעברה פרץ רשם את אחת העונות הטובות בקריירה שלו, עם כ-7 שערים וכ-6 בישולים בכל המסגרות. אלה מספרים של קשר התקפי לכל דבר, והם הפכו אותו לשחקן משמעותי מאוד במערך של באר שבע. העונה, לעומת זאת, הוא עומד עד כה על כ-4 שערי ליגה – זה עדיין לא מגיע לרמה שהציג בעונה הקודמת וזה בדיוק הפער שבבאר שבע רוצים לראות נסגר עכשיו, בשלבים המכריעים של העונה. 

ההשפעה בנבחרת

מי שהרוויח מהיכולת של אליאל פרץ הוא גם רן בן שמעון, שנתן לו מקום מרכזי בנבחרת ישראל. פרץ משחק בנבחרת גם כקשר אחורי (עמדה 6) וגם כקשר 50:50 (עמדה 8), ומביא איזון חשוב בין הגנה להתקפה. במשחק האחרון של הנבחרת מול גיאורגיה, הוא גם הוסיף בישול לחבר מבאר שבע גיא מזרחי והמשיך להוכיח שהוא שייך לרמות האלה.

בבאר שבע יודעים שהחשיבות שלו גדולה במיוחד עכשיו, כשהקבוצה חסרה את דן ביטון. “אליאל הוא מנוע”, אמר אחד השחקנים בקבוצה. “הוא רץ הכי הרבה, נלחם הכי הרבה, ותמיד נותן דוגמה לאחרים”. שחקן נוסף הוסיף: “אליאל בין הדומיננטיים בקבוצה ומרגישים אותו בכל רגע. כשהוא טוב, המשחק שלנו יותר שוטף והוא עושה את השחקנים שלידו יותר טובים".

גם מבחינת נתונים יבשים, פרץ הוא מהשחקנים היותר יציבים בקבוצה – הוא בין הגבוהים בקילומטראז’ למשחק, נמצא גבוה במספר חילוצי הכדור, וגם תורם במסירות קדימה ובהצטרפות להתקפה. מדובר בקשר שהולך ומשתפר שעושה כמעט הכל על המגרש ולכן בבאר שבע חייבים הערב את פרץ הרבה יותר טוב משני המשחקים האחרונים נגד הפועל חיפה והפועל פתח תקווה. 

החיבור מחוץ למגרש

מעבר לכך, פרץ התחבר מאוד לבאר שבע גם מחוץ לכדורגל. בתקופת המלחמה הוא בחר להישאר בעיר עם משפחתו ולא לעזוב לחזור למשפחה מרכז, צעד שהקהל מאוד העריך ובלי קשר לזה הוא נחשב לאחד השחקנים האהובים ביציעים של טרנר. 

בתחילת המלחמה, יום לפני יום הולדת שתכנן לבתו הקטנה, טיל פגע בסמוך לבניין שבו הוא מתגורר ואף נגרם נזק רב שבנס לא נפגעו הוא ומשפחתו. “אליאל מחובר למקום הזה”, אמרו במועדון. “הוא מבין מה זה הפועל באר שבע, וזה רואים גם על הדשא”.

והערב, יש גם פן אישי קטן. הקשר יפגוש את בני יהודה, אחת התחנות המוקדמות שלו בקריירה. אז הוא עוד היה שחקן צעיר שמחפש את הדרך, והיום הוא מגיע כשחקן מוביל ומנהיג. באר שבע יודעת שכדי לעבור את המשוכה ולהעפיל לגמר, היא צריכה את אליאל פרץ בשיאו. לא רק בעבודה השקטה באמצע המגרש, אלא גם במספרים שערים ובישולים. אם זה יקרה, הדרך לגביע תיראה הרבה יותר קרובה.

