דקה 51: בולוניה - אסטון וילה 1:0

משחקי רבע גמר הליגה האירופית נפתחו כבר אתמול (רביעי) עם 1:1 בין בראגה לבטיס, כאשר הערב שלב שמונה האחרונות ממשיך ובשעה זו מתקיימים במקביל שלושה מפגשים מסקרנים. במוקד – בולוניה מארחת את אסטון וילה, כשבאותו הזמן פורטו פוגשת את נוטינגהאם פורסט ופרייבורג את סלטה ויגו.

בולוניה – אסטון וילה 1:0

האיטלקים שסיימו במקום העשירי בשלב הליגה, מגיעים להתמודדות אחרי 4:5 גדול ודרמטי נגד רומא בסיכום שני המשחקים של שמינית הגמר. בצד השני, האנגלים שנכנעו רק פעם אחת בשלב הליגה וסיימו במקום השני, עברו את ליל בדרך למעמד הנוכחי עם 0:3 בסיכום וללא בעיות. המארחת שלא מצליחה למצוא יציבות בזירה המקומית מחפשת מקדמה לגומלין, בעוד היריבה מברמינגהאם תנסה לשמור על המאזן ההיסטורי כשהיא מעולם לא נוצחה על ידי הביתיים במשחק רשמי.

דקה 44, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: מתפרצת של וילה הסתיימה אצל קונסה שמזווית קשה כדור שפגע בדרך בהגנת בולוניה ונכנס.

פורטו – נוטינגהאם פורסט 1:1

הפורטוגלים סיימו במקום החמישי בשלב הליגה ומגיעים בצל תיקו מאכזב עם פמליקאו בזירה המקומית. לרבע הגיעו עם 1:4 בסיכום על שטוטגרט, בזמן שהחבורה מאנגליה הזיעה נגד מיטיולן ועברה אותה רק בפנדלים. הטריקי טריז השיגו 0:3 על טוטנהאם במשחקם האחרון, אך לפני כן לא ניצחו קבוצה בזמן חוקי מאז אמצע פברואר. שתי הקבוצות כבר נפגשו פעם אחת במפעל בסיבוב המוקדם של התחרות, שם פורסט השיגה 0:2 ביתי.

דקה 11, שער! פורטו עלתה ל-0:1: גבריאל וייגה מצא את וויליאם גומס, האחרון שלח את הכדור פנימה.

דקה 13, שער! נוטינגהאם פורסט איזנה ל-1:1: מרטים פרננדס כבש שער עצמי והחזיר את האנגלים למשחק.

פרייבורג – סלטה ויגו 0:1

הגרמנים הבטיחו מקום ישירות בפלייאוף כשסיימו במקום השביעי בשלב הליגה, ובשמינית הביסו את גנק עם 1:5 בסיכום. המארחת כמעט והגיעה למשחק היום אחרי ניצחון על באיירן מינכן, אך הבווארים הפכו בדרמה בתוספת הזמן. בצד השני, הספרדים סיימו במקום ה-16 והצליחו להתגלגל עד למעמד הנוכחי כשבדרך רשמו הפתעה ושלחו הביתה את ליון, שסיימה כמוליכה, עם 1:3 בסיכום. במחזור האחרון בלה ליגה, הגליסיאנים גברו 2:3 על ולנסיה. זה המפגש הרשמי הראשון בהיסטוריה בין שתי הקבוצות.

דקה 10, שער! פרייבורג עלתה ל-0:1: וינצ׳נזו גריפו מצא את הרשת כבר בפתיחה והעניק יתרון מוקדם למארחת.