יום חמישי, 09.04.2026 שעה 23:09
276-1710אסטון וילה1
2619-2514גנק2
228-1910ליון3
2210-2010מיטיולן4
219-1811בטיס5
218-1611בראגה6
2117-1712פרנצווארוש7
2117-1714פנאתינייקוס8
2011-2112נוטינגהאם פורסט9
206-1510פרייבורג10
1815-2012שטוטגרט11
1711-1710רומא12
178-810הכוכב האדום13
166-1110ויקטוריה פלזן14
1621-1912לודוגורץ15
1513-1412ליל16
1511-1210פנרבחצ'ה17
1518-1410יאנג בויז18
1419-1510סלטיק19
1217-1810פאוק סלוניקי20
1118-1410סטיאווה בוקרשט21
1122-1610דינמו זאגרב22
913-910בראן23
711-58שטורם גראץ24
714-68גו אהד איגלס25
615-118פיינורד26
6 13-98פ.צ. באזל27
615-108רד בול זלצבורג28
414-58גלאזגו ריינג'רס29
35-32שקנדיה30
36-32לך פוזנאן31
315-78ניס32
12-12סמסונספור33
15-22אברדין34
115-58אוטרכט35
115-48מאלמו36
122-28מכבי ת"א37
04-22סלובן ברטיסלבה38

דקה 51: בולוניה - אסטון וילה 1:0

ליגה אירופית, רבע גמר, משחק 1: דווקא אחרי שליטה של המארחת, קונסה העלה את האנגלים ליתרון. במקביל: פורטו - פורסט 1:1, פרייבורג - סלטה ויגו 0:1

לוקה דין מול פדריקו ברנרדסקי (רויטרס)
משחקי רבע גמר הליגה האירופית נפתחו כבר אתמול (רביעי) עם 1:1 בין בראגה לבטיס, כאשר הערב שלב שמונה האחרונות ממשיך ובשעה זו מתקיימים במקביל שלושה מפגשים מסקרנים. במוקד – בולוניה מארחת את אסטון וילה, כשבאותו הזמן פורטו פוגשת את נוטינגהאם פורסט ופרייבורג את סלטה ויגו.

בולוניה – אסטון וילה 1:0

האיטלקים שסיימו במקום העשירי בשלב הליגה, מגיעים להתמודדות אחרי 4:5 גדול ודרמטי נגד רומא בסיכום שני המשחקים של שמינית הגמר. בצד השני, האנגלים שנכנעו רק פעם אחת בשלב הליגה וסיימו במקום השני, עברו את ליל בדרך למעמד הנוכחי עם 0:3 בסיכום וללא בעיות. המארחת שלא מצליחה למצוא יציבות בזירה המקומית מחפשת מקדמה לגומלין, בעוד היריבה מברמינגהאם תנסה לשמור על המאזן ההיסטורי כשהיא מעולם לא נוצחה על ידי הביתיים במשחק רשמי.

דקה 44, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: מתפרצת של וילה הסתיימה אצל קונסה שמזווית קשה כדור שפגע בדרך בהגנת בולוניה ונכנס.

פורטו – נוטינגהאם פורסט 1:1

הפורטוגלים סיימו במקום החמישי בשלב הליגה ומגיעים בצל תיקו מאכזב עם פמליקאו בזירה המקומית. לרבע הגיעו עם 1:4 בסיכום על שטוטגרט, בזמן שהחבורה מאנגליה הזיעה נגד מיטיולן ועברה אותה רק בפנדלים. הטריקי טריז השיגו 0:3 על טוטנהאם במשחקם האחרון, אך לפני כן לא ניצחו קבוצה בזמן חוקי מאז אמצע פברואר. שתי הקבוצות כבר נפגשו פעם אחת במפעל בסיבוב המוקדם של התחרות, שם פורסט השיגה 0:2 ביתי.

דקה 11, שער! פורטו עלתה ל-0:1: גבריאל וייגה מצא את וויליאם גומס, האחרון שלח את הכדור פנימה.

דקה 13, שער! נוטינגהאם פורסט איזנה ל-1:1: מרטים פרננדס כבש שער עצמי והחזיר את האנגלים למשחק.

פרייבורג – סלטה ויגו 0:1

הגרמנים הבטיחו מקום ישירות בפלייאוף כשסיימו במקום השביעי בשלב הליגה, ובשמינית הביסו את גנק עם 1:5 בסיכום. המארחת כמעט והגיעה למשחק היום אחרי ניצחון על באיירן מינכן, אך הבווארים הפכו בדרמה בתוספת הזמן. בצד השני, הספרדים סיימו במקום ה-16 והצליחו להתגלגל עד למעמד הנוכחי כשבדרך רשמו הפתעה ושלחו הביתה את ליון, שסיימה כמוליכה, עם 1:3 בסיכום. במחזור האחרון בלה ליגה, הגליסיאנים גברו 2:3 על ולנסיה. זה המפגש הרשמי הראשון בהיסטוריה בין שתי הקבוצות.

דקה 10, שער! פרייבורג עלתה ל-0:1: וינצ׳נזו גריפו מצא את הרשת כבר בפתיחה והעניק יתרון מוקדם למארחת.

