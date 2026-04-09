אוהדי ב"ש: אפשר היה למצוא פתרון לחצי הגמר

תסכול גדול בקרב אוהדי הפועל באר שבע בעקבות החלטת המנהלת לאשר את דחיית הדרבי הירושלמי והחלטת ההתאחדות לא לדחות את חצי גמר הגביע. כאמור הבוקר (חמישי) התברר כי המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל ירושלים נדחה ביום אחד, במטרה לאפשר עשרות אלפי אוהדי בית"ר ירושלים, בעוד שחצי גמר גביע המדינה הערב בין הדרומיים לבני יהודה יתקיים ללא קהל.

האוהדים האדומים לא הסתירו את הכעס ברשתות החברתיות, שם טענו: “איך יכול להיות שמשחק ליגה נדחה בשביל קהל, אבל חצי גמר גביע אחד המשחקים הכי חשובים בעונה נשאר בלי קהל? זה נראה כאילו יש דין לבית"ר ויש דין לשאר. מה הבעיה לדחות את המשחק בשבוע?”, אמר ל-ONE אחד האוהדים הוותיקים של באר שבע.

אחרים הוסיפו ברשתות: “זה פוגע בספורטיביות. קבוצה אחת מקבלת יתרון של קהל, ואנחנו משחקים במעמד הכי חשוב בלי אף אחד ביציע”. אוהד אחר כתב: "מה היה קורה אם חצאי הגמר היו מתקיימים עם קהל, באותו יום, בשני אצטדיונים שונים בהפרש של שעתיים וחצי כמו שהיה פעם בהצגה כפולה? איך משחקים בלי קהל? איך אנשים יכולים לקבל כזה דבר כאילו התאריך נכתב על לוחות הברית?".

הפירוטכניקה של אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

תחושה של חוסר אחידות

יש לציין כי ההחלטות מתקבלות בהתאם להנחיות הביטחוניות של פיקוד העורף, אך בקרב האוהדים יש שוב תחושה של חוסר אחידות. “אם אפשר לדחות משחק אחד כדי להכניס קהל, אפשר היה למצוא פתרון גם כאן”, טענו אוהדים. כפי שפורסם ב-ONE, בהפועל באר שבע פנו להתאחדות כדי למצוא פתרון להזזת המשחק, אך ללא הועיל כתוצאה מבעיית לו"ז קשה.

“אם יידחו משחקים, העונה לא תסתיים בזמן”

גורמים בכדורגל הישראלי הדפו את טענות הפועל באר שבע ואמרו: “ההתנהלות היא לפי הנחיות פיקוד העורף, שלא אישר יותר קהל הערב. גם בבאר שבע יודעים שאי אפשר לשנות את הלו”ז של המשחקים כי אם זה יקרה אז העונה לא תסתיים בזמן. חבל שיש כאלה שמחפשים לעשות ספינים”.