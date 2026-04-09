מצב של ירי מאיראן באמצע המשחק וכמות הכוחות

הדרבי בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים שהיה אמור להתקיים במוצאי השבת הקרובה, נדחה ליום ראשון בשעה 20:00, כדי לתת עוד יום של התארגנות עבור הכנסת הקהל שחוזר למגרשים וספציפית לאצטדיון טדי. ניצב משנה יובל ראובן, מפקד תחנת מוריה בעיר הבירה, דיבר על ההיערכות להתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתם ערוכים ביום ראשון לקיים משחק עם טדי מלא?

”בוודאי. סיימנו את התכנון של המשחק. המשחק צפוי להתקיים בראשון, האצטדיון ייפתח בסביבות 17:30”.

כמה קהל יהיה לפי הצפי שלכם?

”צופים לקהל של כ-28 אלף צופים”.

כמה כוחות אמורים להיות?

”יש כמה היערכויות. האחריות היא של מנהל האירוע. יהיו כ-200 סדרני ספורט ובנוסף יהיו מאבטחים ובודקים. יהיה כוח שיטור, סביב ה-400 שוטרים”.

חבלן משטרה באצטדיון טדי (דוברות המשטרה)

“ירי מאיראן? נצמדים להנחיות, מקווה שלא נגיע למצב כזה”

מה אם יהיה ירי מאיראן באמצע המשחק?

”אנחנו בקשר מתמיד עם פיקוד העורף עד תחילת המשחק. בשלב הזה, כפי שקיבלנו, החיים מתנהלים כרגיל”.

אנחנו רואים את האיראנים מאיימים.

”החלום שלי זה לפרשן את איראן. כרגע אני שוטר, אנחנו נצמדים להנחיות, יש הקלות משמעותיות. היינו עכשיו בישיבה וסגרנו את כל הפרטים של המשחק. מקווה מאוד שהמשחק יתקיים ולא נגיע למצב כזה. הרבה אוהדים של בית”ר מגיעים ממרכז הארץ בתחבורה”.

אצטדיון טדי (אורן בן חקון)

יש עוד דגשים מיוחדים?

”אני מבקש כמובן מהקהלים לשמור על אווירה ספורטיבית. מי שיגיע על מנת להפר את הסדר יפגוש משטרה עם אפס סובלנות. צריך להגיע לאירוע ספורטיבי, השלמנו את ההיערכות, יהיו הרבה שוטרים, גם סמויים. אני חייב לציין שהמגרש מתוצפת על ידי מאות מצלמות באיכות מאוד גבוהה. מי שרוצה להפעיל פירוטכניקה שיחסוך את המעצר, נטפל באפס סובלנות. הקהלים האלה יבואו באווירה ספורטיבית לפי מה שאני מכיר”.