הסירוב לב"ש והסיכוי למכבי ת"א נגד חיפה בטדי

הפסקת האש מול איראן הביאה איתה גם את האפשרות להחזיר קהל למגרשים לפחות באזורים מסוימים, אחרי שהכדורגל כבר חזר בחלקו עוד קודם לכן. רונן מושקוביץ, משנה למנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, עלה לדבר על משחקי גביע המדינה, כניסת האוהדים, ליגת הנוער וליגה א’ בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

הפועל באר שבע פנתה אליכם וביקשה לדחות את חצי הגמר מול בני יהודה.

”הייתה בקשה לנסות לבחון תאריך אחר. אין לנו תאריך אחר, בשל המלחמה. אנחנו בעצם תכננו לוח זמנים שמושך אותנו עד סוף מאי. בני יהודה שיחקה בכוונה את המשחק שלה מוקדם. יש לה כבר משחק מתוכנן נוסף”.

גם אם האוהדים מתכננים לחזור זה בלתי אפשרי?

”לוח הזמנים לא מאפשר לנו את זה. יש לנו שבוע הבא באר שבע נגד מכבי תל אביב”.

אלונה ברקת (הפועל באר שבע)

אי אפשר לעשות עוד חצי גמר באותו היום?

”לוגיסטית זה בלתי אפשרי”.

מכבי חיפה – מכבי ת”א יזוז לאצטדיון עם קהל כמו טדי?

”אנחנו במרחק של שישה ימים. נחכה להוראות פיקוד העורף שיתעדכנו. לאורך כל הדרך תמיד ניסינו להיות צעד אחד לפני כן. ניסינו לעשות גם את המשחק היום עם קהל חלקי. נערכנו לזה אתמול, אבל ההנחיה שניתנה לא אפשרה לנו. אנחנו נבחן אופציות”.

מה הסיכוי שחצי הגמר השני יועתק לטדי?

”אנחנו מנסים לחכות כמה שניתן לפיקוד העורף. זה נושא לוגיסטי לא פשוט. זה שתי קבוצות וצריך לפחות שבועיים, ננסה את הטוב ביותר. היום בערב נראה מה פיקוד העורף מנחה. לא רואה אופציה שאנחנו מחכים עד יום ראשון. נחכה להיום ונקבל החלטות. אנחנו מקווים שההגבלות ירדו”.

אצטדיון טדי (אורן בן חקון)

“ההמלצה לגבי סיום העונה בליגה א’ נותרה אותו הדבר”

אתם מחזירים את ליגת העל לנוער בשבוע הבא. מה עם שאר הליגות?

”נערוך ישיבה ביום ראשון, ההחלטה צריכה לקבל אישור. אחרי זה נאשר את ההחלטה ולאחר מכן נמשיך”.

ליגה א’ לא תחזור העונה?

”ועדת ליגה וגביע רק ממליצה. הנהלת ההתאחדות תתכנס ביום ראשון. בגלל המצב שנוצר עם הפסקת האש, כינסנו את הוועדה וההמלצה נשארה אותו הדבר”.