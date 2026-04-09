יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:40
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

עזוז: זה משחק אחד, אפשר לעבור כל קבוצה

שחקן העבר של בני יהודה דיבר ב"שיחת היום" לפני חצי הגמר: "לא תמיד היותר חזקה מנצחת, שהשחקנים יקיאו דם על המגרש". וגם: כמה הוא חושב שיגמר?

|
שחקני בני יהודה מאוחדים בתחילת המשחק (שחר גרוס)
שחקני בני יהודה מאוחדים בתחילת המשחק (שחר גרוס)

אחרי הרבה זמן של ציפייה, גביע המדינה שוב כאן, כשבחצי הגמר הראשון בני יהודה תפגוש הערב (חמישי, 19:30) את הפועל באר שבע למשחק לוהט על הכרטיס לגמר. שחקן העבר של הקבוצה משכונת התקווה, איציק עזוז, עלה לדבר עליה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

בני יהודה מסוגלת לעבור את באר שבע?
”ברור שכן. זה משחק אחד, אפשר לעבור כל קבוצה, אפילו שהיא מאוד חזקה. הם יבואו יותר מוכנים מבית”ר אז. אבל זה כדורגל, לא תמיד היותר חזקה מנצחת. פערי הרמות גדולים”.

מי השחקן שאתה מצפה ממנו הכי הרבה בבני יהודה?
”זה תלוי בכולם, כולם יצטרכו להיות ביום בלתי רגיל. זה מאמץ קבוצתי שיידרש מכולם”.

שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)

בני יהודה לא מבריקה העונה.
”אני נוטה להסכים”.

מה זה גביע בשביל השכונה?
”זה יום חג. במיוחד שזה חצי גמר, כולם מוכנים, כולם בטירוף. נקווה שהשחקנים יבינו את זה ויתנו את כל כולם, אם זה לא יספיק זה לא יספיק, אבל שיקיאו דם על המגרש. אני מאמין באלי לוי”.

תוצאה?
”לדעתי פנדלים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */