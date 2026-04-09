עזוז: זה משחק אחד, אפשר לעבור כל קבוצה

אחרי הרבה זמן של ציפייה, גביע המדינה שוב כאן, כשבחצי הגמר הראשון בני יהודה תפגוש הערב (חמישי, 19:30) את הפועל באר שבע למשחק לוהט על הכרטיס לגמר. שחקן העבר של הקבוצה משכונת התקווה, איציק עזוז, עלה לדבר עליה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

בני יהודה מסוגלת לעבור את באר שבע?

”ברור שכן. זה משחק אחד, אפשר לעבור כל קבוצה, אפילו שהיא מאוד חזקה. הם יבואו יותר מוכנים מבית”ר אז. אבל זה כדורגל, לא תמיד היותר חזקה מנצחת. פערי הרמות גדולים”.

מי השחקן שאתה מצפה ממנו הכי הרבה בבני יהודה?

”זה תלוי בכולם, כולם יצטרכו להיות ביום בלתי רגיל. זה מאמץ קבוצתי שיידרש מכולם”.

שחקני בני יהודה מאושרים (ראובן שוורץ)

בני יהודה לא מבריקה העונה.

”אני נוטה להסכים”.

מה זה גביע בשביל השכונה?

”זה יום חג. במיוחד שזה חצי גמר, כולם מוכנים, כולם בטירוף. נקווה שהשחקנים יבינו את זה ויתנו את כל כולם, אם זה לא יספיק זה לא יספיק, אבל שיקיאו דם על המגרש. אני מאמין באלי לוי”.

תוצאה?

”לדעתי פנדלים”.