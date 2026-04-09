יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:40
שונות  >> שיחת היום של שוופס

דייויד בסן: לא תמיד אפשר לגשר על פערים

מנכ"ל המנהלת התייחס ב"שיחת היום" לניסיון הגישור עם ארגון השחקנים. על חזרת הליגה אמר: "המטרה לשחק מול קהל, צריך להוקיר תודה לזרים שחוזרים"

דייויד בסן (מנהלת הליגה)
בצל האיומים של ארגון השחקנים לשביתה, התארגנה פגישה שיזם יניב לוי, דירקטור חיצוני במנהלת, עם  מנכ”ל מנהלת הליגה דייויד בסן וניר אלון יו”ר ארגון השחקנים, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בסן עלה לדבר על כך ועל חזרת ליגת העל בכדורסל בתוכנית “שיחת היום”.

היית עכשיו מספר שעות בפגישה. לא הגעתם לכלום. איפה זה הולך?
”אני מעדיף לא להתייחס לזה כרגע”.

ארגון השחקנים רוצה הסכם לטווח ארוך. לאיפה זה הולך?
”יניב לוי איש יקר, הוא נמצא בעמדה ייחודית הוא גם דירקטור במנהלת וגם עובד בהסתדרות. כל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה כוונות טובות. כשהוא מבקש אני מתייצב”.

לאן זה הולך?
”סיכמנו שלא נתראיין, אני עומד בזה. זה נושא חשוב. לא תמיד אפשר לגשר על פערים”.

איפה עומדת חזרת הליגה?
”העניין דינמי. אין החלטות לכאן או לכאן, המטרה היא לשחק מול קהל, מאמין שנפתור את זה. יש לנו שבוע קצת טריקי, נמצא את הדרך. יש מקומות שאין הגבלה, למשל בארנה בירושלים יכול להיות מלא”.

החות’ים מאיימים.
”שיחקנו פה כבר עם איומים מהחות’ים. מה שפיקוד העורף יגיד נעשה”.

כמה זרים לדעתך יחזרו?
​​​​​​​”מתוך ה-31 שיש על הטיסה אם אני לא טועה 20 חוזרים ו-11 זה חדשים, אבל יש כל מיני דברים שקורים בדרך”.

המנהלת מכינה מתנה?
​​​​​​​”מביאים להם משהו קטן, מכתב חמוד. זה לא מובן מאליו, אנחנו היום בהפסקת אש אבל מדברים על זרים שהתחייבו לחזור עוד לפני הפסקת האש, צריך להוקיר להם תודה ולקבל אותם יפה”.

