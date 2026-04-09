יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:40
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"בני יהודה תקשה, הקהל זה חיסרון משמעותי"

שחקן העבר של הפועל ב"ש, סתיו אלימלך, ב"שיחת היום" לקראת חצי גמר הגביע: "האוהדים נחוצים. צריך לסגור את זה מראש". וגם: מה יכול להוביל למשבר?

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי הרבה זמן וציפייה, חצי גמר גביע המדינה סוף סוף כאן, כשהערב (חמישי, 19:30) הפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה לקרב מרתק על הכרטיס לגמר. שחקן העבר של הדרומיים, סתיו אלימלך, עלה לדבר על הקבוצה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

בלי קהל, איך זה הולך להיות?
”זה חצי גמר וזה מזכיר לי את התקופה בשנת 97 שקיבלנו את בני יהודה בחצי הגמר, אבל זה שונה לחלוטין. הקהל זה חיסרון משמעותי מאוד להפועל באר שבע.

בואו לא נשכח, בני יהודה מאוד טקטית, מסודרת, אלי לוי מכין את הקבוצה, יודע לארגן אותה ולעשות מעברים, כל זה מאוד יקשה על באר שבע. היא צריכה להוציא את בני יהודה מאזור הנוחות. לא סתם באר שבע כל כך רוצה קהל, זה מאוד נחוץ לה”.

סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)

“ב”ש תצטרך לסגור את הסיפור מראש”

איך מנהלים את זה? יש את משחק העונה מול מכבי תל אביב בראשון.
”שאלה מצוינת. אתה רוצה לבוא ולהכריע את המשחק מראש. לסגור את הסיפור של חצי הגמר ולבוא, לשלוט במשחק ולהבקיע מה שצריך. בני יהודה הוכיחה את זה שהיא לא נשברת והיא יודעת לעמוד טוב במגרש.

יחד עם זאת באר שבע צריכה לכנס את כל האנרגיה למשחק הזה כדי להתפנות למשחק עם מכבי תל אביב. למרות החיסרון של השחקנים ודן ביטון. יש פה סיטואציה שבאר שבע תצטרך להגיב לה. זה יכול חס וחלילה להביא למשבר”.

תוצאה לסיום?
”2:5 כמו ב-97 זה לא יהיה. זה יהיה קשה מאוד. אני רואה ניצחון קטן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */