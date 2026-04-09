"בני יהודה תקשה, הקהל זה חיסרון משמעותי"

אחרי הרבה זמן וציפייה, חצי גמר גביע המדינה סוף סוף כאן, כשהערב (חמישי, 19:30) הפועל באר שבע תפגוש את בני יהודה לקרב מרתק על הכרטיס לגמר. שחקן העבר של הדרומיים, סתיו אלימלך, עלה לדבר על הקבוצה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

בלי קהל, איך זה הולך להיות?

”זה חצי גמר וזה מזכיר לי את התקופה בשנת 97 שקיבלנו את בני יהודה בחצי הגמר, אבל זה שונה לחלוטין. הקהל זה חיסרון משמעותי מאוד להפועל באר שבע.

בואו לא נשכח, בני יהודה מאוד טקטית, מסודרת, אלי לוי מכין את הקבוצה, יודע לארגן אותה ולעשות מעברים, כל זה מאוד יקשה על באר שבע. היא צריכה להוציא את בני יהודה מאזור הנוחות. לא סתם באר שבע כל כך רוצה קהל, זה מאוד נחוץ לה”.

סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)

“ב”ש תצטרך לסגור את הסיפור מראש”

איך מנהלים את זה? יש את משחק העונה מול מכבי תל אביב בראשון.

”שאלה מצוינת. אתה רוצה לבוא ולהכריע את המשחק מראש. לסגור את הסיפור של חצי הגמר ולבוא, לשלוט במשחק ולהבקיע מה שצריך. בני יהודה הוכיחה את זה שהיא לא נשברת והיא יודעת לעמוד טוב במגרש.

יחד עם זאת באר שבע צריכה לכנס את כל האנרגיה למשחק הזה כדי להתפנות למשחק עם מכבי תל אביב. למרות החיסרון של השחקנים ודן ביטון. יש פה סיטואציה שבאר שבע תצטרך להגיב לה. זה יכול חס וחלילה להביא למשבר”.

תוצאה לסיום?

”2:5 כמו ב-97 זה לא יהיה. זה יהיה קשה מאוד. אני רואה ניצחון קטן”.