יום חמישי, 09.04.2026 שעה 15:39
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"מיישרים פה קו באופן אוטומטי עם ה-VAR"

שופט העבר, לירן ליאני, על השיפוט בליגת העל ב"שיחת היום": "השופט צריך להיות יותר עצמאי". על ההשעיות: "אם בכל שבוע ישעו 4 שופטים, מי ישפוט?"

לירן ליאני (עמרי שטיין)
הוועדה המקצועית של איגוד השופטים בישרה כי בכמה משחקים במחזור החולף היו החלטות לא נכונות של השיפוט, כשבמוקד הפנדל שניתן להפועל תל אביב ב-0:2 שלה על מכבי חיפה. בעקבות כך גם קיבלנו כזכור שינויים בשיבוצי השופטים לקראת המפגשים הקרובים. שופט העבר, לירן ליאני, עלה לדבר על העניין עם אנשי המשרוקית בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אני חוזר איתך ליד של עיסאת בבלומפילד, איך אתה רואה את זה?
”שופט ה-VAR שבחן ראה רק זווית אחד שנותנת אשליה אופטית. בפועל הכדור פגע בכתף וניתז בעוצמה. יש זוויות צילום אחרות שתומכות בזה. יותר מהכל, יש איזשהו ספק. ההנחיה המרכזית היא שה-VAR מתערב רק אם זו טעות ודאית ופה אין טעות. אסור היה להתערב, היה צריך להשאיר את ההחלטה”.

כשב-VAR קוראים לשופט הראשי, יש הנחיה בישראל שאתה צריך לזרום איתם. למה השופט לא נשאר עם ההחלטה?
”מאותה הסיבה שזה קורה במשחקים אחרים. זה הפספוס הכי גדול בארץ, מיישרים באופן כמעט אוטומטי קו עם המלצת ה-VAR”.

ליסב עיסאת עולה לנגיחה (רדאד גליסב עיסאת עולה לנגיחה (רדאד ג'בארה)

זה צריך להשתנות?
”צריך לתת לשופט להיות הרבה יותר עצמאי, שיבחן את האירוע. צריך לתת אפשרות”.

גם בריינה נגד הפועל ירושלים הייתה טעות.
”מגיע השופט המרכזי, במקום שיהיה לו ביטחון ויישאר עם ההחלטה, הוא לא נשאר אמיץ. זה פספוס. קשה לקבל שתי החלטות מוצדקות ואז שופט המסך קורא לטעות”.

אלה שיושבים ב-VAR הם שופטים פעילים. זה לא מכשיל את השופטים הראשיים? כי יש תחרות סמויה.
”גם שופטי המסך רוצים לקבל החלטות נכונות. אני מזהה החלטה אחרת, שופט פעיל שיושב ב-VAR הוא עדיין מעודכן. מי שלא פעיל לא. עדיף שופט פעיל”.

מערכת ה-VAR (עמרי שטיין)מערכת ה-VAR (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את ההחלטה של איגוד השופטים להדיח את מי שהיה מעורב בטעויות?
​​​​​​​”אפשר לדון על זה. השעיה היא לא תמיד נכונה, טעויות יכולות לקרות. אי אפשר להשעות אוטומטית, אין תשובה חד משמעית אם זה נכון או לא. הטעויות שהיו פה הן טעויות קשות של שופטי המסך, לכן זה לא מקובל וזה קו אדום”.

כמה המערכת בפאניקה שהיא החליטה לעשות את זה?
​​​​​​​”ארבעה שופטים בכירים. בוא נחשוב מה קורה אם כל מחזור ארבעה שופטים יטעו? מי ישפוט בסוף?”.

