החזרה של מכבי חיפה מפגרת המלחמה הכפויה הייתה לא מה שהירוקים ציפו, אחרי הפסד 2:0 להפועל תל אביב. במחזור הבא החבורה של ברק בכר תפגוש את עירוני קריית שמונה רגע לפני תום העונה הסדירה, כשבהמשך תחכה מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר גביע המדינה. הפרשן ניסן קניאס עלה לדבר על הקבוצה מהכרמל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מכבי חיפה לא חזרה מהפגרה. הקבוצה נראתה חלודה, מספרים לך סיפורים.

“ראיתי את כל משחקי ליגת העל, אף קבוצה לא נראתה טוב, גם בית”ר שעשתה מחנה בפגרה. המחצית הראשונה, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר דומיננטית, היא שלטה ולא הצליחה להבקיע. מחצית שנייה הייתה טעות של ילד צעיר וזה קורה. גם עם עשרה שחקנים הפועל לא הצליחה להגיע למצבים, הפנדל הראשון הכריע את המשחק, וזה לא פנדל בחיים”.

מכבי חיפה הגדולה לא יכולה לחזור מפיגור?

“הפועל תל אביב קבוצה טובה. היא הייתה בבית שלה, משחק קשה, שיחקו גם נגד השופט”.

נבות רטנר מול לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

איזה זר יש למכבי חיפה כמו לויזו?

“אם לא הייתה הטעות של השופט היה נגמר 0:0. טעויות שיפוט תמיד הולכות לרעת מכבי חיפה. גרינפלד יושב ב-VAR וממציא פנדל. עד לרגע הזה מכבי חיפה לא קיבלה את התמלול, משהו מסריח”.

מכבי חיפה צריכה להתעסק במשחקים הקרובים.

“הפועל תל אביב עשתה מכבש של לחץ על איגוד השופטים. המציאו פה פנדל. הקבוצה החלשה הזאת של מכבי חיפה אם היא תעפיל לאירופה יחשבו שעשו עונה טובה. הסגל חלש, שחקני הכרעה לא מתאימים למכבי חיפה. היא פחות טובה מהפועל תל אביב. אני מוכן לשלם כסף כדי לשמוע מה גרינפלד אמר לשופט על הפנדל”.