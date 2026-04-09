עומר לוינזון הודיע לק"ש כי יעזוב בתום העונה

המאמן, עומר לוינזון (41), מזה ארבע עונות רצופות בנוער של הפועל קריית שמונה, הודיע לראשי המועדון כי עם סיום עונת 2025/26 הנוכחית יפנה את מקומו לאתגר הבא שלו. נכון להיום, הקבוצה הצפונית, שרק לאחרונה החלה לחזור הביתה, נמצאת לה במקום ה-16 בליגת העל לנוער.

לעומר זכורים ימים יפים במועדון. כבר בעונתו הראשונה על הקווים, עונת המשחקים 2022/23, הצליח לקחת את הקבוצה לגמר גביע המדינה לנוער, שם פגשו את מכבי חיפה, האלופה דאז, למשחק בו ניצחו לא פחות מ-1:3 והניפו את הגביע המיוחל לעיניי ההורים, המשפחות, איזי שרצקי הבעלים, ראש העיר וכל מי שמחובר להפועל קריית שמונה.

בעונה שעברה קבוצת הנוער, יחד עם עומר, כאמור, על הקווים, הצליחה להתברג במקום השלישי והמכובד בליגת העל לנוער, כשלקבוצה בכלל לא היה מגרש ביתי, בזמן שחודשים ארוכים העיר הופגזה ואף המגרש הביתי שלה נפגע פעם אחר פעם משברי יירוט ומטילים עצמם. בעונת 2023/24 ניתנה לקבוצה הזכות להישאר בליגה, למרות שסיימה במקום האחרון.

עומר לוינזון (ראובן שוורץ)

ההיסטוריה של לוינזון

אי-שם בעונת המשחקים 2009/10 עומר החל את קריירת האימון שלו במחלקות הנוער, כששנה קודם לכן סיים במכבי צור שלום (ליגה א' צפון וכדורגל אולמות) עם 15 שערים. החל לעבוד, תחילה, בהפועל יקנעם, המשיך להפועל חיפה, עירוני נשר, מכבי צור שלום קריית ביאליק ובעונת המשחקים 2021/22 היה למאמן הבוגרים של עירוני נשר, עונה שהסתיימה במרכז טבלת ליגה א' צפון.