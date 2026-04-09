"אם חברות האבטחה יתארגנו - נראה מגרש מלא"

הרגע המיוחל הגיע, ויש הפסקת אש עם איראן, כשכעת התקווה הגדולה היא להחזיר את הקהל למגרשי הכדורגל ולסיים את העונה בצורה מלאה וספורטיבית. על כך ועוד, עלה לדבר יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה יקרה אם ההגבלות יוסרו?

”נערכים למשחקים עם קהל כבר במוצאי שבת הקרוב. דחינו ביום את הדרבי הירושלמי כדי להתארגן”.

מתי נראה קהל ביציעים?

”מי שקובע זה פיקוד העורף. כל האצטדיונים בארץ מוגבלים עד לאלף, מעבר לכך ירושלים, אשדוד וטרנר לא מוגבלות. סמי עופר הוא כמובן אך ורק בעלי תפקידים. זה המצב, אנחנו ממתינים, נראה היום בערב. המטרה שלנו קהל בסוף השבוע”.

אצטדיון טדי ריק מאוהדים (אורן בן חקון)

כמה קהל?

”נדע בערב. אם הם יהיה קהל מלא נעשה מאמצים לעמוד. יכול להיות שלחברות האבטחה גם לא יהיה כוח אדם אבל נעשה מאמץ להתגמש”.

“ב”ש - בני יהודה בלי קהל? אין ברירה אחרת”

תעשה סדר לאוהדי באר שבע שחושבים שמקפחים אותם.

”אנחנו חידשנו את הליגות, זה היה בתיאום מלא עם ההתאחדות. אין יותר תאריכים פנויים, אני לא רוצה לדבר מה יקרה אם המלחמה תחזור. מה שיהיה אפשר עם קהל, מה שלא בלי. דיברנו עם משטרת ישראל להיות מוכנים שאם אתמול ישנו את ההנחיות להביא קהל הערב, בסופו של דבר זה לא קרה. אין ברירה אחרת”.

אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

כמה אתה אופטימי שנראה הסופ”ש קהל?

”בירושלים אם חברות האבטחה יתארגנו נראה אצטדיון מלא. נעשים מאמצים על ידי כולם כדי להביא את מה שהמשטרה דורשת, כנ”ל בשאר האצטדיונים, אם היום יהיה אישור. אם לא במחזור הזה, במחזור הבא”.

יש ליגה לאומית מחר.

”המשחקים שם יהיו עד אלף, שזה הממוצע. פרט לעכו וסמי עופר, כל שאר האצטדיונים עד אלף”.