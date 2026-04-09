5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"אם חברות האבטחה יתארגנו - נראה מגרש מלא"

ארז כלפון דיבר ב"שיחת היום" והתייחס לדרבי הירושלמי ולחזרת האוהדים: "נערכים למשחקים עם קהל כבר במוצ"ש, בליגה הלאומית מחר יהיו עד אלף צופים"

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

הרגע המיוחל הגיע, ויש הפסקת אש עם איראן, כשכעת התקווה הגדולה היא להחזיר את הקהל למגרשי הכדורגל ולסיים את העונה בצורה מלאה וספורטיבית. על כך ועוד, עלה לדבר יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה יקרה אם ההגבלות יוסרו?
”נערכים למשחקים עם קהל כבר במוצאי שבת הקרוב. דחינו ביום את הדרבי הירושלמי כדי להתארגן”.

מתי נראה קהל ביציעים?
”מי שקובע זה פיקוד העורף. כל האצטדיונים בארץ מוגבלים עד לאלף, מעבר לכך ירושלים, אשדוד וטרנר לא מוגבלות. סמי עופר הוא כמובן אך ורק בעלי תפקידים. זה המצב, אנחנו ממתינים, נראה היום בערב. המטרה שלנו קהל בסוף השבוע”.

אצטדיון טדי ריק מאוהדים (אורן בן חקון)

כמה קהל?
”נדע בערב. אם הם יהיה קהל מלא נעשה מאמצים לעמוד. יכול להיות שלחברות האבטחה גם לא יהיה כוח אדם אבל נעשה מאמץ להתגמש”.

“ב”ש - בני יהודה בלי קהל? אין ברירה אחרת”

תעשה סדר לאוהדי באר שבע שחושבים שמקפחים אותם.
”אנחנו חידשנו את הליגות, זה היה בתיאום מלא עם ההתאחדות. אין יותר תאריכים פנויים, אני לא רוצה לדבר מה יקרה אם המלחמה תחזור. מה שיהיה אפשר עם קהל, מה שלא בלי. דיברנו עם משטרת ישראל להיות מוכנים שאם אתמול ישנו את ההנחיות להביא קהל הערב, בסופו של דבר זה לא קרה. אין ברירה אחרת”.

אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

כמה אתה אופטימי שנראה הסופ”ש קהל?
”בירושלים אם חברות האבטחה יתארגנו נראה אצטדיון מלא. נעשים מאמצים על ידי כולם כדי להביא את מה שהמשטרה דורשת, כנ”ל בשאר האצטדיונים, אם היום יהיה אישור. אם לא במחזור הזה, במחזור הבא”.

יש ליגה לאומית מחר.
”המשחקים שם יהיו עד אלף, שזה הממוצע. פרט לעכו וסמי עופר, כל שאר האצטדיונים עד אלף”.

