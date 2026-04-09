יום חמישי, 09.04.2026 שעה 14:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
67%3048-327736אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
63%2961-308435הפועל ת"א4
61%3005-316536ריאל מדריד5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

"קטש מהטובים באירופה, מעמדו במכבי התחזק"

איש התקשורת ואוהד הצהובים רז שכניק ב"שיחת היום": "הבינו שצריך לחשוב שנים קדימה". שחקן העבר רוני בוסאני: "החוזה מגיע לו". וגם: מאבק האליפות

עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

מכבי תל אביב ניצבת בפני ערב קריטי ביורוליג היום (חמישי, 22:00) כשהיא מתארחת אצל פאריס למשחק שניצחון בו הוא בגדר חובה אם היא רוצה להשאיר סיכויים לפליי-אין. איש התקשורת ואוהד הקבוצה רז שכניק, ושחקן העבר של הצהובים רוני בוסאני, עלו לדבר על הארכת החוזה של עודד קטש ומצבם של הצהובים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שכניק: “מכבי ת”א הבינה שצריך לחשוב שנים קדימה”

רז, חששת שעופר ינאי ייקח את קטש?
”היה חשש ריאלי, היו איתותים”.

מכבי ת”א נתנה לקטש את המפתחות.
”ואנחנו לפני כמה חודשים דשנו בשאלה האם מכבי צריכה לפטר את קטש. שההגנה רעה, היה רצף כישלונות שלא היה תלוי במאמן”.

שי רקנאטי, עודד קטש ודני פדרמן (איציק בלניצקי, רועי כפיר וחגי מיכאלי)

“מכבי בלי מנורה זו לא אותה קבוצה”

הוא כמאמן יש לו אשמה כי הוא הסכים לאמן את הקבוצה.
”אבל הוא לא קיבל את מה שהוא היה צריך בהתחלה. קבוצות של קטש בדרך כלל פורחות רק באמצע העונה. השנה יכול להיות שמכבי פספסה את הרכבת, אבל הבעלים הבינו שצריך לחשוב לשנים קדימה. הקהל לא נתן להנהלה לפטר אותו”.

הוא אחד המאמנים הטובים באירופה?
”ללא ספק. הבנתי שהיו לו הצעות גם מיוון. להפועל תל אביב יש סגל שחקנים יותר טוב, אגב, אצלם הם פורחים דווקא כשהם לא משחקים בבית ואין קהל שמוחה. מכבי לעומתה, מאוד תלויה במשחקי הבית במנורה. מכבי בלי מנורה זו לא אותה קבוצה”.

אתה רואה את ההנהלה מחתימה גם שחקנים לטווח ארוך?
”לא יודע את התשובה. אנחנו מכירים את זה מקבוצות אחרות. אנחנו יודעים שמאמנים כמו איטודיס באים עם דרישות, אף מאמן לא הצליח לעשות את זה במכבי ת”א. אם קטש יצליח במסגרת ההגבלות להשפיע, שאפו, אבל קשה לי להאמין”.

עודד קטש חותם על החוזה החדש (מכבי Rapyd תל אביב)

“המנכ”ל היה הרוח הגבית של קטש”

המעמד של קטש התחזק מאוד במכבי ת”א.
”נכון, המנכ”ל (אבי בן טל) הוא איש של אנשים, הוא שומע מה יש לאנשים להגיד. הוא לקח את שיטת העבודה שלו לקבוצה. אני יודע שהוא היה הרוח הגבית של קטש, והוא האוזן הקשבת של הקהל. הוא היה בין אלה שהתעקשו לא לפגוע במעמדו של עודד”.

יש פה את העניין לקחת אליפות בארץ.
”קשה מאוד, הפועל ת”א יותר טובה. מי שייקח את המקום ראשון בליגה יהיה לו פור עצום, הקטע הוא לא לפגוש את הפועל ירושלים, גם מכבי וגם הפועל מתקשות מולה”.

אז אתה אומר מבחינת אוהדי מכבי, מה ההישארות של קטש אומרת?
”מצוין. צעד חשוב, השאלה אם סוף סוף המאמן יקבל יד בתקציב. יגיד, אני צריך שחקנים בסדר גודל של מיציץ’ עם חוזה של מיליונים. אני לא בטוח. איך אמר לי חבר טוב של קטש? ‘הם סידרו לו חוזה של החיים’”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בוסאני: “החוזה הזה מגיע לקטש, מעריכים אותו מאוד”

איך אתה רואה את ההחתמה של קטש?
”גם במכבי מעריכים אותו מאוד, גם הוא במקום מצוין, אז זה טוב מאוד”.

לא היה חוזה כזה במכבי למאמן, מה זה אומר?
”שהוא מאוד מבוקש, הוא טוב מאוד בעיניי, מגיע לו. הוא רוצה להיות כמו שאר המאמנים ביורוליג”.

המשחק נגד באסקוניה עוד יושב על השחקנים?
”ברור, ברבע הראשון גם קלעו הרבה אבל גם ספגו. היום פער דו ספרתי מוחקים בכלום, זה לא מה שהיה פעם”.

