361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

כעת: פגישה בין המנהלת לארגון שחקני הכדורסל

פרסום ראשון: לאחר האיומים של ארגון השחקנים להשבית את חזרת הליגה, יניב לוי, דירקטור חיצוני במנהלת, יזם פגישה עם בסן ואלון. יגיעו להבנות?

טימור מול בלאט (רועי כפיר)
לאחר נתק ארוך בין הצדדים, שכלל גם איומים מצד ארגון שחקני הכדורסל להשבית את חזרת ליגת ווינר סל, בשעה זו מתקיימת פגישה בין מנהלת הליגה בכדורסל לארגון השחקנים.

הנתק החל לאחר שהמנהלת הודיעה שהיא מסרבת לדון עם ארגון השחקנים לגבי ההסכם בנוגע לעונה הבאה. כעת, יניב לוי, דירקטור חיצוני במנהלת, שהוא גם דובר ההסתדרות, יזם פגישה בין דייויד בסן, מנכ”ל מנהלת הליגה לניר אלון, יו”ר ארגון השחקנים.

הפגישה כעת נערכת בהשתתפות שלושתם כדי לנסות ולהגיע להבנות, לסיים את הנתק בין הצדדים ולהוריד את כל איום של ארגון שחקני כדורסל, שרק לפני 3 ימים הודיעו: "אם לא תהיה התקדמות - נפעיל צעדים ארגוניים".

באותה הודעה נכתב על ידי ארגון השחקנים: “במהלך הפגישה קיבלו השחקנים סקירה מלאה על סטטוס סכסוך העבודה, לרבות היבטים משפטיים וחוקיים, וכן דנו בהמשך הצעדים הארגוניים האפשריים. סכסוך העבודה, אשר הוכרז לפני שבועיים, ייכנס לתוקפו החל ממחר.

“בהתאם לכך, השחקנים החליטו ברוב קולות כי במידה ולא תתקבל התייחסות רצינית לדרישות הארגון ולא יחודש המו"מ מצד מנהלת הליגה, ייאלץ הארגון להפעיל את הצעדים הארגוניים העומדים לרשותו על פי החוק, בזמן ובצורה שיראה הארגון לנכון. נכון לעכשיו, הכדור נמצא בידי מנהלת הליגה, אשר מסרבת להכיר באחריותה לנהל משא ומתן וממשיכה בנתק מול נציגות השחקנים.

“חשוב להדגיש כי ארגון השחקנים פעל בעשרת החודשים האחרונים בניסיון להגיע להסכמות, כאשר המו"מ בנושא השחקן הישראלי החל כבר ביולי 2025, במסגרת סדרת פגישות ושיחות שנועדו להביא להסדרה עד חודש מרץ 2026. מטרת התהליך הייתה לייצר ודאות עבור השחקנים והקבוצות שגם במקרי מלחמה הליגה הישראלית תתקיים כסדרה עם בסיס ישראלי חזק בכל קבוצה וקבוצה בעונות הקרובות. הארגון ימשיך לפעול בנחישות למען זכויות השחקנים ולמען עתיד הכדורסל הישראלי”.

