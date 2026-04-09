5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ב"ש ביקשה לדחות את המשחק הערב וסורבה

הקבוצה ניסתה לעשות הכל כדי לאפשר כניסת קהל, אך נענתה בשלילה ע"י ההתאחדות בשל עומס משחקים. בראשון יוחלט אם מכבי ת"א - מכבי חיפה יעבור לטדי

אלונה ברקת (ראובן שוורץ)
אלונה ברקת (ראובן שוורץ)

אכזבה אדומה רגע לפני שריקת הפתיחה. הפועל באר שבע עשתה מאמץ אחרון ונואש כדי לאפשר לאוהדיה לקחת חלק בחגיגת חצי גמר גביע המדינה. המועדון פנה היום (חמישי) רשמית להתאחדות לכדורגל בבקשה לדחות את ההתמודדות הגורלית שתיערך הערב ב-19:30 מול בני יהודה באצטדיון בלומפילד. הסיבה המרכזית לפנייה היא הרצון לקיים את המשחק מול יציעים מלאים, זאת לאור הוראות פיקוד העורף הנוכחיות שכופות את קיום המשחק הערב ללא נוכחות קהל כלל.

העומס הכריע את הכף

למרות הבקשה הדחופה של אלונה ברקת, בהתאחדות לכדורגל נאלצו להשיב בשלילה. התשובה שהתקבלה במשרדי המועדון מבירת הנגב הבהירה כי דחיית המשחק פשוט אינה מסתדרת עם לוחות הזמנים הצפופים.

עצירת הליגה בעקבות המלחמה יצרה פקק ועומס חריג מאוד של משחקים, מה שלא מותיר חלונות זמנים פנויים לשילוב התמודדויות נדחות בשלבים המכריעים של העונה. המשמעות המיידית היא שהערב שתי הקבוצות יעלו לכר הדשא באצטדיון הריק.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

עיניים נשואות צפונה ולירושלים

במקביל לדרמה סביב המשחק הערב, בהתאחדות כבר נערכים לחצי הגמר השני. אנשי ההתאחדות ימתינו ליום ראשון הקרוב כדי לבחון מקרוב את ההתפתחויות ואת ההגבלות החלות על העיר חיפה.

במידה וההגבלות הנוקשות יישארו בעינן, קיימת תוכנית מגירה דרמטית למדי: חצי הגמר המסקרן בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, שאמור להתקיים ביום רביעי הבא באצטדיון סמי עופר, יועתק לאצטדיון טדי הירושלמי. המטרה הברורה במהלך זה היא לאפשר לקהל האוהדים להגיע ולצפות במשחק העונה של הגביע. עם זאת, בסביבת ההתאחדות מבהירים היטב כי כל ההחלטות העתידיות יתקבלו אך ורק בהתאם להוראות העדכניות של פיקוד העורף.

